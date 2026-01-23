Alessio Lisci, sobre el fichaje de Raúl Moro: "Nos gustaba mucho a todos y por suerte hemos podido traerlo"

El técnico de Osasuna analizó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, el duelo de mañana ante el Rayo Vallecano, cómo llega su equipo, la clasificación de LaLiga EA Sports y la reciente incorporación que ha firmado el conjunto navarro

Osasuna viaja a la capital de España para enfrentarse en el día de mañana al Rayo Vallecano, en el duelo correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Alessio Lisi vuelve a jugar a domicilio tras la victoria el pasado sábado en El Sadar ante el Oviedo. Por ello, como viene siendo habitual, el técnico ha comparecido en rueda de prensa, para valorar el fichaje de Raúl Moro, que podría debutar ante el equipo de Iñigo Pérez, además de la igualdad entre ambos clubes en la clasificación, ya que los dos tienen 22 puntos en la tabla.

Alessio Lisci apunta qué Osasuna quiere en Vallecas

Alessio Lisci ha destacado qué Osasuna quiere ver en el partido de mañana contra el Rayo Vallecano: "Un Osasuna en la línea de lo que estamos haciendo, un Osasuna que intenta ser agresivo, que intenta estar en el partido, va a ser un partido difícil porque el campo es difícil, el rival hace muchísimas cosas bien y es otro rival muy agresivo, muy presionante, pero nosotros también queremos estar en el campo y responder. Ya he dicho que cuando vamos a jugar fuera de casa no voy a hablar de victorias porque creo que lo que tenemos que hacer es poner el foco en lo nuestro, que es hacer un buen partido y si hacemos muchos partidos como el del Girona haremos muchos puntos fuera de casa, así que el foco hacia allí".

Por otro lado, Alessio Lisci recalcó la importancia del encuentro sabiendo que Osasuna y Rayo Vallecano se encuentran empatados a 12 puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports: "Este año la clasificación está super igualada, no es que el Rayo lo está haciendo mal en liga, simplemente es que este año tener continuidad es muy difícil. El Rayo hace muchas cosas bien, muchísimas, es un equipo que también me veo por diversión, porque me gusta verles jugar y te hace ver que mañana va a ser muy difícil. En casa no han sacado los mejores resultados que querían, pero tienen muchos menos puntos de los que merecen, simplemente el futbol es así y a veces mereces más y obtienes menos".

Alessio Lisci alaba la llegada de Raúl Moro y destaca las variantes que tiene para el once titular

Alessio Lisci espera confirmar las buenas sensaciones de Osasuna en Vallecas: "Cuando te enfrentas a un rival que tiene los mismos puntos que nosotros es fundamental hacer un buen partido y dar sensación de continuidad con respecto a lo que estamos haciendo, porque en este momento estamos bien, desde el partido del Levante vamos quintos en la clasificación si analizamos solo esos partidos y esto es sinónimo de que estamos en una buena dinámica, así que queremos alargarla a nivel de sensaciones sobre todo porque luego el resultado depende de muchísimos factores y el partido es muy importante obviamente”.

Por último, Alessio Lisci hizo balance del fichaje de Raúl Moro y las opciones que se le plantean con su llegada: "Raúl tiene mucho desborde, es vertical, es un jugador que hemos buscado, que nos gustaba mucho a todos y por suerte hemos podido traerlo. Puede jugar en ambas bandas sin ninguna duda y yo creo que con el tiempo incluso por dentro, pero está claro que por fuera es donde mejor rinde y en ambas bandas es bueno y aprovechable como Víctor, Kike y Rubén también, al final es meterlos en condición de rendir, está claro que si juega a pierna natural o cambiada se exigen cosas diferentes y nos va a dar cosas diferentes".