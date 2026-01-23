Iñigo Pérez valora la llegada de Ilias Akhomach: "Es una incorporación de mucho nivel"

El entrenador del Rayo Vallecano, analizó la llegada del futbolista marroquí, cedido por el Villarreal, y la vuelta de Pathé Ciss, entre otros temas, de cara al partido de mañana ante Osasuna

El Rayo Vallecano vuelve a jugar en casa en el día de mañana contra Osasuna, en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sport. Los de Iñigo Pérez encaran el duelo del campeonato doméstico tras perder ante el Celta de Vigo y caer eliminado en octavos de Copa del Rey frente al Alavés. Tras ello, el técnico pone el foco en el choque ante Osasuna, donde ha destacado, la rueda de prensa previa, el fichaje de Ilias Akhomach, cedido hasta final de temporada, además de la vuelta de jugadores Pathé Ciss tras volver de la Copa África.

Iñigo Pérez confirma la vuelta de Pathé Ciss y mantiene la duda con Luiz Felipe y Unai López

De esta manera, Iñigo Pérez ha comenzado la rueda de prensa valorando las diferentes novedades en la convocatoria de cara al partido ante Osasuna: "Hemos recuperado jugadores, podremos tener a Óscar Valentín y Pathé Ciss. Luiz Felipe y Unai a priori estarán disponibles. Hay todavía que esperar, pero recuperaremos efectivos. Por otro lado, el entrenador del Rayo Vallecano ha analizado el fichaje de Ilias Akhomach: "Es una incorporación de mucho nivel, hay que felicitar a la dirección deportiva. Lo necesitábamos y lo querían muchos equipos. Nos puede aportar mucho equilibrio. Es capaz de conducir, atraer rivales para dejar libres a otros compañeros, queremos que se encuentre cómodo y mañana estará disponible".

Además, Iñigo Pérez comentó el plan para el choque de mañana frente a Osasuna: "Preparamos el plan de juego en base de lo que somos como equipo, qué nos ha llevado a conseguir victorias importantes y también al rival. La clasificación nunca me altera. Estar lejos del descenso genera tranquilidad y confianza. Nosotros debemos aceptar, que no resignarnos, de cuál es el contexto de LaLiga este año. Va a ser duro quedarse en Primera. No nos debe amedrentar. Estamos en esa horquilla de equipos que debemos aceptar. Esa es nuestra batalla, la salvación. Hay que vivir ese estrés como algo que pertenece a nuestra naturaleza. Esa aceptación nos hará no tener problemas para conseguirlo".

Iñigo Pérez, sobre sus quejas por el estado del césped de Vallecas

De la misma manera, Iñigo Pérez siguió apuntando que el choque contra Osasuna "será un partido cerrado. Llegaremos a los últimos minutos con el marcador vivo. Nos conocemos muy bien los equipos. El partido va a ir por ahí. Hay que seguir la línea de las cosas que hacemos bien, pero si no somos contundentes en las áreas no nos dará. El técnico del Rayo Vallecano volvió a hablar del césped de Vallecas: "Me expresé. Nunca me gusta pedir ayuda, me gusta ser resolutivo por mí mismo, pero el otro día noté que no era suficiente. Pedí ayuda porque necesitamos de la gente que vive alrededor del club. Si se han tomado medidas es que están de acuerdo con lo que expuse y espero un campo que esté en condiciones de un equipo de Primera”.

Por último, Iñigo Pérez destacó las jugadas a balón parado de Osasuna y qué le esta faltando a su equipo esta temporada: Son situaciones entrenadas, analizadas... Conocemos su potencial a balón parado y centros laterales, hay que estar concentrados. Este año nos falta esa sensación de que no nos pesen tanto los golpes y los goles. Ese empuje de ir sin miedo. Son cosas de las que hay que aprender y es uno de los puntos débiles".