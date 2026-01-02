Alessio Lisci, sobre Sancet y Nico Williams: "Son dos jugadores que te cambian un partido en cualquier momento"

El técnico de Osasuna valoró las amenazas del Athletic Club de Ernesto Valverde de cara a mañana y las claves para empezar el año con victorias tras la contundente victoria al Alavés en El Sadar en el cierre de 2025

Osasuna afronta el partido contra el Athletic Club en buena dinámica, ya que viene de ganar cuatro de los cinco encuentros que ha disputado en diciembre. Además, la victoria contra el Alavés dejó a los de Alessio Lisci en la duodécima posición de la clasificación de LaLiga EA Sports con 18 puntos. De esta manera, el técnico italiano apuntó las claves, en la rueda de prensa previa a la jornada 18, del choque ante los de Ernesto Valverde, que ha valorado las palabras de Iñaki Williams sobre disputar la Supercopa de España en Arabia.

Alessio Lisci comenta las claves del partido contra el Athletic Club

Alessio Lisci compareció en rueda de prensa para analizar el partido del Athletic Club contra Osasuna, que ya tiene al fichaje de Javi Galán en sus filas: "Cuando viene un periodo como nuestro mes de enero, es importante empezarlo bien. Así que el reto es el Athletic Club. Es un equipazo y ahora ha recuperado a todos los de arriba. No está rindiendo como el año pasado porque ha tenido lesiones importantes, ahora los está recuperando a todos y se nota que es otra cosa y, seguramente, volverán a lo que estaban haciendo el año pasado. Mañana tenemos que hacer un partido inteligente, de aprovechar los momentos buenos e ir al máximo y luego saber sufrir cuando toque sufrir. Un poco lo que hemos hecho en los últimos partidos de casa contra Levante y Alavés".

De esta manera, Alessio Lisci incidió en el hecho de continuar con la buena racha que dejó Osasuna en diciembre, finalizando el 2025 con la victoria por 3-0 ante el Alavés: "Hemos trabajado mucho el aspecto mental y, por suerte, hemos acabado el año bien y eso hace que estés en ese momento de que venga el que venga estás seguro de que vas a ganar y eso es importante a nivel mental. Luego, evidentemente, por mala suerte no vamos a ganar todos los partidos de aquí a final de año.

Alessio Lisci destaca las amenazas de los jugadores de Ernesto Valverde

Por último, Alessio Lisci destacó las amenazas del Athletic Club de Ernesto Valverde, que llegan con bajas en la convocatoria: "El Athletic no es un equipo fácil porque tiene dos jugadores que te cambian un partido en cualquier momento: Sancet y Nico. El delantero que juegue es siempre gente peligrosa y luego está Berenguer, que es ese jugador que con poco te genera cosas también porque te pone centros de todos los lados con ambas piernas y también disparos. Son ese tipo de jugadores que parece que los estás controlando, pero a la mínima que te despistes te hacen daño. Hemos incidido mucho en tener esas ayudas, sobre todo con esos jugadores, para que, si se despista uno, tengamos ayuda cercana para poder compensar el error".