Alineaciones Atlético de Madrid - Real Oviedo: Alineación probable de Atlético de Madrid y Real Oviedo en la jornada 14 de LaLiga

El conjunto rojiblanco pretende encadenar su séptimavictoria consecutiva ante un Oviedo que ansia el triunfo

Atlético de Madrid y Real Oviedo se verán las caras este sábado 29 de noviembre a partir de las 21:00 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El cuadro de Diego Pablo Simeone llega en la cuarta posición, cuenta con 28 puntos, encadena una racha de victorias de seis partidos y lleva sin perder desde la primera jornada ante el Espanyol, sumando un total de 12 partidos consecutivos sin perder.

Por el lado del conjunto ovetense, se encuentra en la última posición, tiene en su casillero 9 puntos -empatado con el Levante- y lleva sin ganar un partido desde el 30 de septiembre.

Bajas del Atlético de Madrid y Real Oviedo

El conjunto rojiblanco afronta el partido sin dos nombres importantes, como son Le Normand y Marcos Llorente. El central español sufre una lesión de rodilla, que le hará estar fuera de los terrenos de juego hasta hasta enero. Mientras, que el ahora reconvertido a lateral derecho tiene una lesión muscular en el muslo, por lo que estará fuera esta semana, está ver si podrá jugar los próximos partidos.

En el marco del Real Oviedo, tiene la baja segura de Ilyas Chaira, el extremo marroquí vio la roja directo en el pasado encuentro ante el Rayo Vallecano en el Tartiere. En la convocatoria podrá estar Álvaro Lemos, el defensa volvió a entrenar con el grupo el pasado 18 de noviembre, poco a poco va mejorando, pero se desconoce si va a contar con él ya o prefiere ir poco a poco. Además, Javi López presenta una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, que le tendrá apartado hasta finales de diciembre.

Simeone busca el invicto en casa

El técnico argentino dijo al principio de la temporada que quería convertir el Metropolitano en un fortín y lo está consiguiendo y no ha perdido ningún partido en su casa. El conjunto madrileño saldrá con un once de garantías para asaltar la tercera plaza formado por Oblak en portería, el esloveno regresa tras no jugar ante el Getafe e Inter de Milán por lesión. Ruggeri y Marc Pubill -podría ser Nahuel Molina-, saldrán de inicio, para el ex del Almería sería su primera titularidad. Luego, Hancko y José Giménez van a ser los defensas que se encarguen de parar a los atacantes del cuadro carbayón.

En la zona media van a estar Pablo Barrios como Koke, ambos están ofreciendo un gran rendimiento en sus últimos encuentros. De enganche estará Álex Baena, que se encargará de llevar a cabo las ofensivas colchoneras. Los extremos estarán compuestos por Nicolás González y Giuliano Simeone. En la punta de ataque se situará Julián Álvarez, el argentino ha sido titular en todos los compromisos ligeros.

Carrión a por su primera victoria

El técnico de Barcelona ha dirigido al club asturiano en seis ocasiones esta campaña y todavía no ha conseguido su primer triunfo. Para este choque no va a hacer muchos cambios con respecto al anterior encuentro liguero. En portería, Aarón Escandell es fijo y se está convirtiendo en protagonista para bien en cada partido del Oviedo. Las bandas serán para Rahim Alhassane y Nacho Vidal, que tendrán que colgar balones a los atacantes. Una de las novedades en el once, es la vuelta del portugués David Carmo, junto al líder de la zaga David Costas.

Colombatto y Dendoncker, serán los medios junto con Alberto Reina, que regresa a la titularidad. Fede Viñas y Hassan, partirán de inicio -en lugar del expulsado Ilyas Chaira- y en punta Salomón Rondón.

Onces probables del partido Atlético de Madrid - Real Oviedo, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga

Atlético de Madrid: Oblak; Ruggeri, Hancko, José Giménez, Marc Pubill/Nahuel Molina; Pablo Barrios, Koke; Nicolás González, Álex Baena, Giuliano Simeone; Julián Álvarez.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Rahim Alhassane, David Carmo, David Costas, Nacho Vidal; Colombatto, Dendoncker, Alberto Reina; Fede Viñas, Rondón y Hassan.