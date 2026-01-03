Espanyol - Barcelona: horario, canal y dónde ver en TV y online hoy el partido de LaLiga EA Sports

El líder y el quinto clasificado de Primera división protagonizan uno de los derbis más igualados de las últimas temporadas, por lo que la emoción está servida...

Espanyol y Barcelona protagonizan el primer derbi barcelonés de la temporada y precisamente llega en el mejor momento de forma de ambos equipos. De hecho, el Barcelona es líder del campeonato con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, habiendo cedido en 18 encuentros ligueros tan solo un empate y dos derrotas. Por otra parte, el Espanyol afronta el derbi totalmente con la moral por la nubes.

Los de Manolo González están siendo la revelación de la temporada y tras salvarse la pasada temporada en la última jornada, las cosas están saliendo a pedir boca para los pericos que son quintos en la tabla con 33 puntos, a dos del cuarto, el Villarreal y a cuatro del tercero, el Atlético de Madrid, habiendo logrado además un colchón de cinco puntos con sexto clasificado, el Betis, tras sumar 21 de los últimos 27 puntos en juego.

El Espanyol está en un momento histórico. Después de cinco victorias consecutivas (Sevilla, 2-1; Celta, 0-1; Rayo Vallecano, 1-0; Getafe, 0-1; Athletic, 1-2), se ha consolidado en la zona alta y el discurso del vestuario es ambicioso. El objetivo sigue la permanencia (42 puntos), pero nadie se pone techo ahora mismo. No en vano, el propio Manolo González ha avanzado públicamente que, en su opinión, el Espanyol no estaría preparado ahora mismo para competir en Europa por su profundidad de plantilla. El proyecto, si llega a Europa League o Liga de Campeones, debería, en su opinión, matizarse. Pero ahora, a los periquitos les toca disfrutar del momento.

Por todo ello, la ilusión es desbordante en lado espanyolista, que ven claras opciones de derrotar al Barça tras años de mucha desigualdad en el campo, y además podrán acogerse al factor campo que estará a reventar para apoyar a sus jugadores para ganar el ansiado derbi

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el derbi entre Espanyol y Barcelona?

El choque de la decimooctava jornada de LaLiga entre Espanyol y Barcelona está fijado para el próximo sábado 3 de enero a las 21:00 horas en el RCDE Stadium.

Televisión e Internet: ¿Dónde se puede ver el Espanyol - Barcelona?

El duelo entre pericos y azulgranas se podrá seguir a través de la televisión por la plataforma de pago Movistar+, concretamente en su canal de Movistar LaLiga, que también está disponible en la plataforma de Orange TV, en su canal Orange Fútbol 1. Si son de aquellos que no tendrán la opción de seguir el duelo por la televisión, sepan que también tiene la opción hacerlo de forma online, a través de nuestras web www.estadiodeportivo.com, donde les contaremos las horas previas, todo el choque y el pospartido en nuestro minuto a minuto en directo.