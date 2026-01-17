Osasuna - Real Oviedo: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de LaLiga

Los de Lisci esperan que El Sadar siga siendo un fortín, mientras el Real Oviedo espera lograr la primera victoria con Almada

Este sábado 17 de enero, Osasuna recibe al Real Oviedo en el estadio El Sadar, en un choque vital para la zona baja de la clasificación.

El conjunto dirigido por Lisci llega al encuentro situado en la decimoquinta posición con 19 puntos, los mismos que el Alavés y solo tres por encima del Valencia, equipo que marca actualmente la zona de descenso. En los últimos cinco partidos ligueros, Osasuna ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas, una dinámica irregular pero suficiente para mantenerse fuera del peligro inmediato. Además, El Sadar está siendo un auténtico fortín: 17 de los 19 puntos del equipo han llegado en Pamplona. Todo lo contrario ocurre lejos de casa, por lo que un triunfo este sábado aportaría tranquilidad al proyecto del técnico italiano.

El Real Oviedo, por su parte, atraviesa una situación muy complicada. El conjunto carbayón es colista de LaLiga, con 13 puntos, y no gana desde el 30 de septiembre, cuando se impuso al Valencia. Una victoria supondría no solo sumar tres puntos, sino también confirmar la mejoría mostrada en las últimas jornadas. En los últimos cinco encuentros, el Oviedo ha conseguido cuatro puntos, los de Almada están cada vez mejor, lo único que le falta es ganar. A domicilio, su rendimiento es limitado, con 5 puntos obtenidos en nueve salidas.

El balance histórico entre ambos equipos favorece al Real Oviedo. En los enfrentamientos disputados, los asturianos suman 25 victorias, frente a 19 triunfos de Osasuna, además de 12 empates.

CA Osasuna - Real Oviedo: fecha y horario del partido de la jornada 20 de LaLiga 25/26

Este encuentro entre el Osasuna y el Real Oviedo, tendrá lugar este sábado 17 de enero a las 18:30 horas, en el estadio El Sadar.

CA Osasuna - Real Oviedo: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigésima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de DAZN LaLiga 2 (Movistar dial 58 y Orange dial 114), en la plataforma de DAZN y LaLiga TV Bar.

