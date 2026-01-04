El escenario que se abre para el Real Madrid con Gilberto Mora

El Real Madrid se posiciona en la ‘pole’ para hacerse con Gilberto Mora, una de las mayores promesas del fútbol mexicano, que ya ha manifestado su deseo de vestir de blanco y sueña con compartir vestuario con Kylian Mbappé. Con una reestructuración pendiente en el club blanco, el joven talento es una gran oportunidad de mercado

El Real Madrid continúa fiel a su estrategia de anticiparse al mercado y apostar por talentos jóvenes con proyección mundial. Bajo la supervisión de Juni Calafat, jefe de ojeadores del Real Madrid, la entidad sigue de cerca la evolución de Gilberto Mora, mediapunta de solo 17 años que milita en el Club Tijuana y cuya irrupción ha despertado un enorme interés en Europa.

Aunque en Valdebebas existe cautela y se considera necesario comprobar su rendimiento en un contexto competitivo de mayor exigencia, el Real Madrid parte con ventaja frente a otros grandes clubes del continente. El perfil del futbolista encaja en la política reciente del club: juventud, calidad técnica, personalidad y margen de crecimiento.

Predilección blanca y el factor Mbappé

Según informa ESPN, el propio Gilberto Mora tiene clara su preferencia. El joven mexicano se decanta por el Real Madrid, movido en gran parte por su admiración hacia Kylian Mbappé. La posibilidad de formar una sociedad ofensiva con el delantero francés es un incentivo clave en su decisión.

Esta inclinación ha sido confirmada desde su entorno más cercano. Ignacio Ruvalcaba, director de la academia de Tijuana, no escondió el sueño del jugador: “Él tiene un sueño, que es jugar en el Real Madrid, pero tiene los pies en la tierra. Siempre ve el fútbol y le encanta ver al Madrid”. Un mensaje que refuerza la idea de que el club blanco depende, en buena medida, de sí mismo para avanzar en la operación.

Una joya precoz que ilusiona en México

Gilberto Mora debutó en la Primera división mexicana con apenas 15 años y 10 meses, convirtiéndose en uno de los futbolistas más jóvenes en hacerlo en la historia de la Liga MX. Su estreno fue de impacto inmediato: asistencia en su primer partido y, una semana después, gol para convertirse en el goleador más joven del campeonato.

Desde entonces, su progresión ha sido constante. Ha sido internacional absoluto con México, campeón de la Copa Oro como revulsivo clave y una de las figuras del Mundial sub-20, donde firmó tres goles y dos asistencias. Su talento ha provocado comparaciones inevitables con grandes referentes del fútbol mexicano, aunque en su país se insiste en la prudencia.

El Real Madrid atento, pero sin prisas

En el Santiago Bernabéu valoran el potencial de Mora, pero también son conscientes de su edad y de la necesidad de gestionar bien los tiempos. El hecho de que esté representado por Rafaela Pimenta, una de las agentes más influyentes del mercado, añade un componente tenso a la operación.

Mientras tanto, el Real Madrid observa, analiza y espera el momento adecuado. El Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, aparece como un escaparate ideal para confirmar si Gilberto Mora está preparado para dar el salto definitivo a la élite europea. Si mantiene su evolución, el sueño blanco del joven talento mexicano podría empezar a tomar forma más pronto que tarde.