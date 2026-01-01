Illarramendi sobre el 'papelón' de Xabi Alonso en el Real Madrid: "A la mínima ya te están metiendo caña"

El ex futbolista del Real Madrid sale en defensa de Xabi Alonso tras todo el alboroto que hay montado en torno al técnico donostiarra y destaca que, actualmente, "más preparado que Xabi habrá poca gente"

La inestabilidad define el curso del Real Madrid. La nueva era de Xabi Alonso se ha trincado en los últimos meses y su nombre está en entredicho. El donostiarra le pide al año suerte, salud y longevidad en el banquillo del Real Madrid, aunque todo dependerá de los resultados que obtenga en enero. Muchos son los detractores de Xabi Alonso, incluso se ha llegado a hablar que los tiene dentro del vestuario, por lo que un apoyo en estos momentos es un bálsamo, y más si viene de un paisano que sabe lo que es sufrir en el conjunto blanco. Hablamos de Illarramendi que sale en defensa de Xabi Alonso anunciando que en el Real Madrid "a la mínima ya te están metiendo caña".

Illarramendi defiende el trabajo de Xabi Alonso en el Real Madrid

El ex centrocampista de la Real Sociedad y del Real Madrid, entre otros clubes, ha comparado la situación que vivió en el club blanco con la que atraviesa, actualmente, Xabi Alonso al mando de la plantilla del Real Madrid, destacando la exigencia que supone pertenecer a un club de tal calibre. "Al final el Madrid es el Madrid. Es el mejor equipo del mundo y el que mayor repercusión tiene. Y no es fácil. A la mínima ya te están metiendo caña y no es fácil. Pero bueno, yo creo que Xabi está más que preparado para eso”, comienza diciendo Illarramendi en una entrevista con los compañeros de El País. "Conoce el club y todo lo que se mueve alrededor de ello. Yo creo que más preparado que Xabi habrá poca gente", destaca el ex futbolista del Real Madrid que rompe una lanza a favor de un Xabi Alonso que sigue con el agua al cuello en el cuadro madrileño.

Los problemas aumentan para Xabi Alonso con la lesión de Mbappé

Y es que los problemas en el Real Madrid se siguen multiplicando para un Xabi Alonso que, encima, pierde a su mejor baza, Kylian Mbappé. Según el parte médico emitido por el Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo "se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla derecha", con lo que queda "pendiente de evolución". En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar el domingo ante el Real Betis en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos del Barcelona, y es más que seria duda para la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante el Atlético de Madrid. Tras la Supercopa, en la que podría perderse también la final si el Real Madrid supera al Atlético, el conjunto blanco tiene que enfrentarse al Levante el día 17 y al Mónaco en la Champions League el 20.