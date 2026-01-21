El Inter de Milán se fija en Franco Mastantuono ante su estancamiento en el Real Madrid

El Inter de Milán sigue de cerca a Franco Mastantuono mientras el Real Madrid evalúa su situación deportiva y económica. El joven argentino, con menor protagonismo tras un inicio prometedor, encaja en la estrategia del club italiano, que estudia una operación con fórmula flexible para relanzar su progresión en la Serie A

El mercado europeo empieza a agitarse alrededor de Franco Mastantuono. Con solo 18 años, el argentino atraviesa su primer tramo de verdadera incertidumbre desde que aterrizó en el Real Madrid. Tras un arranque ilusionante, su protagonismo se ha ido diluyendo en una plantilla saturada de talento, contexto que ha activado el radar del Inter de Milán, atento a cualquier ventana que permita adelantarse al resto del mercado.

En Milán observan algo más que una oportunidad coyuntural. Ven a un futbolista joven, con talento contrastado y margen de crecimiento, que podría beneficiarse de un entorno competitivo distinto. La Serie A aparece como un escenario más paciente, con espacio para reconstruir confianza y continuidad. El interés no responde a una urgencia, sino a una planificación que mira más allá del corto plazo.

Un talento en fase de transición dentro del Real Madrid

La situación de Mastantuono no es sencilla. El argentino llegó al Real Madrid como una apuesta estelar, con una inversión que superó los 60 millones de euros, condicionando cualquier tipo de negociación. A diferencia de otros jóvenes, su etiqueta no es la de proyecto silencioso, sino la de activo de alto impacto que aún busca su sitio definitivo.

En lo deportivo, su participación ha sido irregular. Tras superar problemas físicos en el inicio de su etapa blanca, ha ido sumando minutos de forma intermitente, alternando actuaciones de alto nivel con fases de desconexión. Incluso ha dejado destellos importantes en grandes escenarios, como su estreno goleador en la Champions League, pero sin lograr una continuidad que estabilice su rol.

Ese contexto ha generado un clima exigente a su alrededor. En el Bernabéu, la paciencia suele ser limitada con los jóvenes fichajes millonarios, y Mastantuono ya ha convivido con episodios de desaprobación desde la grada. No es un escenario de ruptura, pero sí de reflexión interna.

El modelo Inter y la vía de la recompra

Según informa Tuttosport, el Inter ha incluido al argentino entre sus prioridades para la próxima ventana estival. En el club lombardo consideran que su perfil encaja en una política clara: incorporar talento joven con potencial de revalorización, ofrecerle un rol relevante y, llegado el caso, facilitar operaciones que beneficien a todas las partes.

La fórmula que se estudia no es nueva. En el Inter miran con atención el precedente de Nico Paz, hoy en el Como 1907, una operación que permitió al Real Madrid liberar espacio deportivo sin perder el control total del jugador gracias a una opción de recompra. Ese modelo es el que seduce a ambas partes, aunque el caso Mastantuono presenta una complejidad añadida por el volumen de la inversión inicial.

Desde el lado blanco no existe un cierre total a una salida, pero sí una línea roja: cualquier movimiento debería preservar una posible recompra futura. El club entiende que el argentino aún no ha mostrado todo su techo europeo y no quiere perder la capacidad de recuperarlo si su evolución lo justifica.

Una oportunidad que se cocina sin prisas

El Inter es consciente de que no será una negociación sencilla. El peso económico de la operación, el contexto competitivo del Real Madrid y la edad del jugador obligan a avanzar con cautela. Sin embargo, en Milán confían en el atractivo de su proyecto deportivo y en la posibilidad de ofrecer a Mastantuono un rol central, algo que hoy no tiene garantizado en Chamartín.

El argentino, mientras tanto, observa. Su entorno entiende que una cesión o una venta estratégica puede ser una vía para acelerar su adaptación al fútbol europeo de élite, sin renunciar al objetivo final de triunfar en el Real Madrid. No hay decisiones tomadas, pero sí señales claras de que el mercado empieza a moverse a su alrededor.

Si las piezas encajan, el próximo verano podría abrir un nuevo capítulo en la carrera de Mastantuono. Entre la paciencia del Real Madrid, la ambición del Inter y la necesidad del jugador de sentirse protagonista, las negociaciones están abiertas, a la espera de saber quién moverá primero.