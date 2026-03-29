Mbappé responde a las críticas con el Real Madrid: "En España hay gente preocupada, creen que no voy a jugar"

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, niega que priorice a Francia de cara al Mundial 2026 y responde a las críticas. En pleno tramo final de la temporada, la incertidumbre sobre el estado físico del jugador había crecido

Kylian Mbappé ha salido al paso de las dudas que han comenzado a surgir en torno a su implicación con el Real Madrid en uno de los momentos más delicados del curso. Tras varias semanas marcadas por molestias físicas y especulaciones sobre su estado, el delantero francés ha querido dejar claro que su prioridad sigue siendo el club blanco, descartando cualquier insinuación sobre una posible reserva de esfuerzos pensando en la Selección francesa.

El atacante, concentrado con Francia, ha respondido con ironía a las informaciones que apuntaban a una supuesta falta de compromiso en este tramo clave de la temporada, con LaLiga y la Champions League aún en juego. Su mensaje ha sido directo y busca frenar una preocupación creciente en el entorno madridista.

El contexto no es menor. El Real Madrid afronta semanas decisivas, con una eliminatoria de alto nivel ante el Bayern de Múnich y la pelea por el título de Liga aún abierta, lo que ha puesto el foco sobre el estado físico de su principal estrella.

Mbappé despeja cualquier duda sobre su compromiso

El delantero francés no ha evitado la polémica y ha respondido de forma clara a las especulaciones. En declaraciones concedidas a Telefoot, Mbappé ironizó sobre la idea de estar reservándose para el Mundial, dejando claro que su implicación con el Real Madrid es total.

“Sí, claro que quiero ganar con el Real. En España hay gente preocupada, creen que no voy a jugar y que me iré directamente al Mundial”, comentó entre risas, antes de subrayar la importancia del momento actual. “Seguimos compitiendo en LaLiga y en la Champions. Nos enfrentamos a un gran equipo como el Bayern, pero si hay alguien capaz de ganarles, es el Real Madrid”, añadió.

Sus palabras buscan cortar de raíz cualquier duda sobre su compromiso en un momento en el que cada partido puede marcar el resultado final de la temporada.

Arbeloa respalda a su jugador en pleno debate

Desde el cuerpo técnico, el mensaje también ha sido claro. Álvaro Arbeloa ha respaldado públicamente al delantero, descartando cualquier problema relacionado con su estado físico o su implicación competitiva.

El técnico blanco ha insistido en que no existe ningún conflicto entre club y Selección, defendiendo la normalidad en la convocatoria de sus futbolistas internacionales. “No veo ningún problema en que se vaya con su Selección. Si los convocan, es porque son muy buenos”, aseguró, en un intento de rebajar la tensión generada en torno al jugador.

Francia, el Mundial y un rol cada vez más protagonista

Más allá del Real Madrid, Mbappé también se refirió a su papel dentro de la Selección francesa, donde ejerce como capitán y líder de una nueva generación. El delantero reconoció que el equipo cuenta con talento y potencial, aunque evitó situarlo por encima de los resultados.

“Tenemos más talento, pero eso no significa que seamos más fuertes. Para demostrarlo hay que ganar”, explicó, dejando claro que el objetivo pasa por competir al máximo nivel sin caer en el exceso de confianza.

El atacante también reflexionó sobre su evolución dentro del grupo, pasando de ser una joven promesa a asumir responsabilidades como líder del vestuario. “Antes era el joven talento, ahora soy yo quien tiene que cuidar del grupo”, señaló.

Un mensaje en un momento clave de la temporada

Las palabras de Mbappé llegan en un contexto especialmente sensible para el Real Madrid. Las recientes molestias físicas y la acumulación de partidos han generado dudas en torno a su disponibilidad, justo cuando el equipo se juega gran parte de la temporada.

Sin embargo, el mensaje del francés es contundente. No hay prioridades ocultas ni planes paralelos. Su foco, insiste, está en competir y ganar con el Real Madrid. El debate, al menos por ahora, queda cerrado por el propio Mbappé.