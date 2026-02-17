Thiago Pitarch, el talento que el Benfica quiso fichar y que ahora visita Da Luz con el Real Madrid

Thiago Pitarch estuvo muy cerca de recalar en el SL Benfica en 2023, pero la intervención del Real Madrid cambió el rumbo de su carrera. Dos años después, visita Lisboa para disputar los 'playoffs' de la Champions League con el primer equipo blanco

El crecimiento del fútbol europeo en la última década ha acentuado una realidad que ya era evidente: competir en el mercado de fichajes contra los grandes presupuestos es cada vez más complejo. En ese contexto, hay clubes que han encontrado en la cantera una vía estratégica para sostener su proyecto deportivo. Uno de los casos más paradigmáticos es el de Benfica, cuya apuesta por el talento joven le ha permitido mantenerse en la élite continental sin renunciar a un modelo propio.

Desde el Estadio da Luz, el conjunto lisboeta ha convertido la promoción interna en un argumento de seducción para promesas de toda Europa. La posibilidad real de acceder al primer equipo en una entidad habitual en la Champions League es un reclamo potente. En los últimos años, incluso clubes como el Real Madrid han sentido esa presión en categorías formativas, con casos como los de Álvaro Carreras o Rafael Obrador.

Un fichaje que estuvo a punto de teñirse de rojo

En 2023, uno de los nombres que aparecieron en la agenda del Benfica fue el de Thiago Pitarch, según desvela As. El centrocampista, entonces en plena eclosión tras su paso por el Leganés y los torneos con la Selección madrileña, había despertado el interés de varios clubes. Entre ellos, el conjunto portugués, cuya propuesta resultaba especialmente atractiva por su modelo de desarrollo.

La oferta lisboeta estaba bien encaminada. La posibilidad de integrarse en una estructura que abre la puerta del primer equipo con naturalidad seducía tanto por lo deportivo como por lo formativo. Todo parecía avanzar hacia una decisión favorable a los encarnados, hasta que apareció un actor decisivo: el Real Madrid.

En Valdebebas llevaban tiempo siguiendo su evolución, pero fue el movimiento del Benfica lo que aceleró definitivamente los acontecimientos. Cuando el club blanco decidió intervenir, lo hizo con contundencia. El mensaje era claro: consideraban a Pitarch un talento estratégico para el futuro inmediato de 'La Fábrica'. El desenlace fue inmediato. La operación con el Benfica quedó en suspenso y el jugador optó por vestir de blanco.

De promesa polivalente a interior con identidad

El recorrido de Pitarch hasta ese punto no había sido lineal. Formado en etapas iniciales en la escuela del Atlético y posteriormente en el Getafe, su versatilidad fue durante años un arma de doble filo. Actuó como lateral, mediapunta e incluso extremo. Esa polivalencia, tan valorada en categorías inferiores, le dificultó encontrar una posición definitiva.

El punto de inflexión llegó cuando se consolidó como interior. Desde esa demarcación, su capacidad para interpretar el juego, su despliegue físico y su intensidad defensiva empezaron a marcar diferencias. Su rendimiento en torneos autonómicos y su crecimiento competitivo terminaron por situarlo en el radar de varios clubes.

El impulso definitivo con Arbeloa

Ya integrado en la estructura madridista, el salto cualitativo llegó en 2025. La confianza de Álvaro Arbeloa fue determinante. Primero le ascendió del Juvenil B al Juvenil A. Después, le incorporó a la dinámica del Castilla. Y finalmente, le abrió la puerta del primer equipo en convocatorias puntuales.

En la presente temporada, Pitarch ha disputado 15 partidos con el Castilla en Primera RFEF, superando los 1.100 minutos. Sus cifras, un gol y dos asistencias, no reflejan por completo su impacto. Lidera al equipo en presiones defensivas, con 45 acciones registradas, un dato que subraya su compromiso sin balón. Su evolución como canalizador en fase ofensiva también ha sido evidente.

La llamada más reciente de Arbeloa le ha devuelto a Da Luz, esta vez como integrante de la expedición blanca. El escenario no es anecdótico: el mismo estadio que pudo haber sido su casa es ahora el escenario de una oportunidad mayor.

Un círculo que se cierra

El fútbol está lleno de decisiones que cambian trayectorias. En el caso de Pitarch, una de ellas se produjo en el verano de 2023. Hoy, su realidad pasa por consolidarse en la estructura del Real Madrid, aprovechar cada convocatoria y convertir la regularidad en su siguiente objetivo.

Da Luz representa más que un simple desplazamiento europeo. Es el punto de encuentro entre el fichaje que no fue y el proyecto que sí se consolidó. El joven centrocampista regresa al estadio lisboeta como visitante, pero con la certeza de haber elegido el camino que consideró adecuado para su crecimiento.

El desenlace deportivo del partido será una historia distinta. Pero, para Pitarch, el simple hecho de estar allí ya simboliza una etapa superada y una ambición intacta, mientras fija en el horizonte su próxima meta: instaurarse en el primer equipo del Real Madrid.