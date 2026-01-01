Rebaja en el precio de Cassierra, en la agenda del Sevilla, con En-Nesyri implicado

En la agenda sevillista el pasado mercado, el punta colombiano está en la rampa de salida en enero tras bajar su valor de mercado y puede formar parte de una carambola ventajosa con el marroquí de protagonista

El propio club sevillista ha reconocido públicamente que reforzar la delantera se erige en la prioridad en una ventana de enero en la que también pretende traer a un central y a un centrocampista. Antonio Cordón rastrea el mercado en busca de una opción que cuadre en las limitaciones financieras nervionenses y que mejore las prestaciones del equipo arriba, tarea pendiente tras no reclutar a un delantero en el periodo estival pese a la necesidad.

En verano, el alto ejecutivo tanteó numerosas opciones para la vanguardia y entre ellas apareció el nombre de Mateo Cassierra, punta colombiano que milita en el Zenit de San Petersburgo y que desde su país fue estrechamente vinculado con Nervión como vía interesante para poder estar en el Mundial.

Portazo del Zenit el pasado verano al Sevilla

Se habló incluso de que el delantero se encontraba abierto a poner rumbo al Sánchez-Pizjuán, si bien el Sevilla únicamente podía aspirar a la cesión y el Zenit contestó de forma rotunda: "Creo que ni siquiera deberían prestar atención a los que escriben que estamos listos para dejar ir a Mateo y que, además, él está listo para irse. ¡Qué tontería! ¿Cómo pueden considerar algo así?".

Cassierra, en la rampa de salida del Zenit con una bajada de su valor de mercado

Ahora, cuatro meses después, se habla nuevamente de la salida en enero de Cassierra, una vez ha perdido protagonismo en el cuadro ruso tras una lesión que lo alejó de los terrenos de juego en diciembre. Aún así, ha marcado siete goles y servidos dos asistencias en 16 partidos, lo que no ha impedido una rebaja de su precio a tenor de la última revisión realizada por web especializada Transfermarkt.

Así, muy recientemente, su valor de mercado ha sufrido una bajada de un millón de euros para quedarse en nueve kilos que da continuidad a la experimentada ya en junio, cuando pasó de 11 a diez millones de euros, lo que influye la hora de negociar su salida del Zenit, donde, además acaba contrato dentro de año y medio.

Carambola con En-Nesyri que beneficiaría al Sevilla

Aun así, para el Sevilla, en el caso de que mantuviera interés, solo sería factible por un préstamo y existe competencia por sus servicios, con el exblanquirrojo En-Nesyri de por medio. De hecho, en los últimos días Cassierra se ha convertido en uno de los objetivos preferidos para el Fenerbahçe, pendiente precisamente del traspaso del marroquí al fútbol árabe, lo que dejaría caja en el Sevilla al reservarse un 10% de una futura venta en el acuerdo alcanzado el verano de 2024.

En este sentido, podría producirse una carambola que alejaría definitivamente al colombiano, pero permitiría conseguir rédito de una operación necesaria para que Cassierra recalara en el Fenerbahçe.