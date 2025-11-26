Negredo 'raja' de Nuno: "Me hizo la cruz en el Valencia"

El vallecano, ya retirado, recuerda como el técnico portugués le apartó del equipo por dar su opinión sobre el juego del mismo en una entrevista

Retirado desde que en el verano de 2024 colgase las botas en el Real Valladolid, Álvaro Negredo ha recordado su paso por un Valencia que con Peter Lim ya al frente tiró de billetera en 2014 para hacerse con uno de los delanteros del momento. El vallecano aterrizó procedente del Manchester City, primero como cedido y luego bajo un traspaso definitivo cifrado en 28 millones de euros. Pero en sus dos temporadas como blanquinegro no acabó de rendir como se esperaba de él, firmando únicamente 18 goles en 74 partidos. Luego llegó su cesión al Middlesbrough y su posterior traspaso por solo 2,5 millones al Besiktas turco. Pero el 'Tiburón' no olvida cómo Nuno Espírito Santo lo condenó al ostracismo por dar su opinión en una entrevista.

Tras acabar cuarto la campaña anterior y competir en Champions tras el gol del propio Negredo en la previa ante el Mónaco, el conjunto che no marchaba como todos esperaban en el arranque de la 15/16. Fue entonces cuando estalló la 'bomba' merced a las palabras del delantero en Marca. “Había parón de selección. Llego a una entrevista y me preguntan que los delanteros de Valencia no están haciendo muchos goles, y mi comentario fue algo así como que los delanteros podíamos llevar pocos goles porque estábamos jugando muy retrasados y nos costaba más llegar a portería. No sé por qué, pero a raíz de eso me puso la cruz”, explicó el ya exfutbolista en el podcast Offsiders.

Nuno mandó a su segundo a darle la noticia

Tras haber sido titular en cinco de las siete primeras jornadas de LaLiga, en las que solo hizo un gol, Negredo desveló cuál fue su sorpresa al quedarse fuera de la lista ante el Málaga. Solo sería la primera ausencia de 11 consecutivas por decisión técnica entre todas las competiciones. “Esa semana, yo entreno con normalidad. Íbamos 19 convocados y yo sabía que no jugaba, pero pensaba que al menos estaría en el banquillo. Me pongo a cambiarme, me estoy vendando y todo, y viene el segundo y me dice: 'No, no, tú no te cambias, que hoy descansas'. Y yo digo: 'Si llevo toda la semana descansando'", destacó.

“Me hizo tal cruz que no volví a jugar hasta que él salió del club, ni siquiera fui convocado”, añadió el ex del Sevilla FC, entre otros, que por medio fue operado de apendicitis y no volvió a jugar hasta la llegada de Gary Neville, pues Nuno acabó saliendo por los malos resultados pese a disfrazarse su destitución como un acuerdo mutuo entre las partes.

Tensión por querer dar explicacines en el vestuario

Pero durante esos casi dos meses, Negredo no se conformó con su situación. Intentó 'limpiar' su nombre tras los dardos del propio entrenador portugués, con el que vivió un momento de tensión, pero todo fue en vano. “Es cierto que en una rueda de prensa los periodistas le preguntan y él dice algo así como que quien no quiera estar, que no esté. Un día voy y le digo que quiero hablar con él delante de todos mis compañeros. Él insiste que en privado, y yo le digo que no, que ha hablado en público, en rueda de prensa, y ha dicho eso. Así que ahora yo quería hablar en público y que les dijera delante de todos que yo no quería estar allí. Él se negó, dijo que allí no, que lo que quisiera en privado. Yo le respondí que en privado no iba a servirme, porque si iba, ni siquiera me abriría la puerta. Y no volví a hablar con él nunca más", sentenció al recordar su enfrentamiento con el hoy técnico del West Ham.