Tárrega sale en defensa de su compañero Copete: "Se le metió una presión innecesaria"

César Tárrega, central del Valencia CF, ha comparecido en rueda de prensa en la cual ha dado un repaso a la actualidad de su equipo. El zaguero ha salido en defensa de su compañero Copete, que ha sido criticado con dureza por su bajo nivel de juego en el arranque de temporada, y también ha aclarado que la relación de la plantilla con Carlos Corberán es muy buena, poniendo fin a las informaciones que afirmaban que había tensión entre algunos futbolistas y el entrenador.

César Tárrega ha comenzado siendo autocrítico ya que ha dicho que el comienzo de temporada del Valencia CF es mejorable. "Es mejorable. Hemos atravesado una racha negativa, pero tenemos que mejorar fuera de casa. En los últimos partidos ha cambiado la dinámica y toca seguir así". A continuación, ha dicho que espera que el equipo vaya mejorando con o sin fichajes en el mercado de invierno. "Confío a muerte en esta plantilla. Está cambiando la dinámica. Tenemos plantilla suficiente para mirar hacia arriba. Cualquier refuerzo será bienvenido, pero tenemos capacidad para competir".

Tárrega se ha lamentado también por el error que cometió en el partido contra el Real Betis. "En el fútbol de élite se convive con el error. Fastidia mucho que un fallo acabe en gol. Toca trabajar también el ámbito mental porque te ayuda a crecer".

Tárrega se mantiene cauto con el objetivo del Valencia CF en esta temporada y defiende a Copete

Después de un inicio de temporada dubitativo, Tárrega se ha mantenido muy cauto a la hora de hablar sobre el objetivo que tiene el Valencia CF. "Voy de la mano de compañeros y club: partido a partido. La plantilla es competitiva y hay que dar una buena imagen todos los partidos".

César Tárrega ha ejercido de capitán y ha salido en defensa de su compañero Copete, que fue muy criticado al inicio de temporada al no cumplir con las expectativas. "Copete desde el primer día ha demostrado que es un gran jugador. A nivel personal, es un gran compañeros y nos llevamos muy bien. A principio de temporada se le metió una presión innecesaria. Copete se deja el alma y quiere lo mejor para el equipo. Es un competidor nato".

Tárrega aclara la relación entre los futbolistas del Valencia CF y Carlos Corberán

A continuación, Tárrega ha asegurado que la plantilla no tiene ningún problema con su entrenador Carlos Corberán. "Desde que me llegó me quedé asombrado. En ningún momento ha habido un problema con Corberán. En el vestuario hay buen ambiente. Estamos trabajando como grupo".

Por si había alguna duda, el central se ha reafirmado en este tema. "La relación con Corberán es muy buena. Me ha dado la confianza y se lo agradezco. Estoy creciendo como futbolista. La relación con Mestalla es normal que esté descontenta cuando los resultados no se dan. Nosotros vamos a muerte para que se sientan orgullosos de su equipo. Es inevitable sentir los pitos, aunque estés concentrado en el partido. Debemos convivir con eso en la élite y toca trabajar para que la gente acabe animando al equipo".

Por último, Tárrega se ha mostrado de acuerdo cuando ha sido preguntado por si se ha sido injusto con los jugadores del Valencia CF. "Estoy de acuerdo. A veces se sacan las cosas de contexto y se crea información falsa. Nos mantenemos al margen, confiamos en el grupo. Es cierto que esas informaciones no ayudan al equipo y club".