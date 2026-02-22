Bulega asume los galones de Superbikes con una exhibición en Australia

Con la marcha de Toprak Razgatlioglu la corona del mundial de Superbikes quedó vacante y tras el primer fin de semana de carreras en Phillip Island ha quedado claro que Nicolò Bulega es el hombre llamado a suceder al turco

Sin Toprak Razgatlioglu la corona del mundial de Superbikes quedó desierta y aunque aún queda muchísimo campeonato, la primera prueba, en Phillip Island, ha dejado claro que hay un nombre que está llamado a coger el testigo del turco y mantener su superioridad, el italiano Nicolò Bulega. El piloto de Ducati fue el único capaz de pelear el año pasado ante el astro otomano y ahora sin él ha demostrado estar un paso por encima de él, cerrando un fin de semana perfecto en el mítico trazado australiano, sumando a su primer puesto en la clasificación de entrenamientos, la victoria en la primera carrera, la carrera 'Superpole' y también en la segunda carrera, lo que le otorga un claro liderato en la general.

Bulega ganó la segunda carrera liderando la misma desde la primera hasta la última vuelta, por delante de Axel Bassani y Álvaro Bautista. Y eso que la segunda carrera, prevista a 22 vueltas, comenzó con la lluvia y un fuerte viento como protagonistas, lo que hizo determinante la elección de los neumáticos, aunque todos los pilotos optaron por neumáticos de agua. Con la lluvia cayendo sobre el trazado, se dio la salida, en la que Bulega en esta ocasión no falló y se situó líder para evitar las molestias de visibilidad que ocasionaba el 'espray' de agua que formaban las motos a su paso.

Un dominio incontestable de Bulega

Tras Bulega, Bassani se puso a tirar en el grupo perseguidor del italiano, que ya en la primera vuelta consiguió una ventaja de un segundo y en el que también estaban Yari Montella, Alex Lowes, Sam Lowes y Bautista. A ritmo de vuelta rápida en cada giro, Nicolo Bulega abrió un hueco importante respecto a sus rivales en un par de vueltas, con Montella segundo y Bassani en el tercer puesto, destacados del resto de competidores, encabezados por Sam Lowes y Andrea Locatelli, que había alcanzado y superado a Álvaro Bautista.

No dio la impresión de que nada ni nadie pudiese enturbiar la tercera victoria consecutiva de Bulega en el fin de semana inaugural, a pesar de las adversas condiciones atmosféricas con que se disputó la misma. Y, así fue. Se mantuvo hasta el final como sólido líder de la segunda carrera, mientras que Montella, que estaba consolidado en la segunda posición, se fue por los suelos en la curva nueve y Bassani, que era tercero, ganó una plaza, lo mismo que Álvaro Bautista, que hasta ese incidente era cuarto. Arreglando así el talaverano su caída de la primera carrera. Con esta victoria Bulega sale como líder con 20 puntos de ventaja sobre Bassani.