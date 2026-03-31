Hamilton la lía y pone a Ferrari contra las cuerdas: "Leclerc tenía más potencia que yo y no entiendo por qué"

El piloto británico eleva una queja a la escudería italiana por la clara superioridad del monegasco en el Gran Premio de Japón

Pese a no ganar, Ferrari está siendo en este arranque de temporada la única escudería que, de forma constante, está plantando cara a unos Mercedes totalmente superiores al resto y que han dominado con autoridad los tres primeros grandes premios de la Fórmula 1.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton son ahora mismo tercero y cuarto en el Mundial, el piloto británico se ha visto por primera vez peleando en las posiciones delanteras en varios años y hace unos días aseguraba estar disfrutando de nuevo.

Sin embargo, en Suzuka, Hamilton acabó sexto, por detrás de los Mercedes, de los McLaren y de su compañero, que le sacó diez segundos. Eso no le ha debido sentar nada bien, ya que sus declaraciones al final del gran premio pueden abrir un cisma en la escudería italiana y apuntan claramente a su compañero de equipo.

"Charles tenía hoy más potencia que yo", asegura el británico, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo, donde después trataba de matizarlo y darle mérito a Charles Leclerc. Aunque dejaba en el aire la duda. "Llevamos el mismo coche, así que tengo que entender por qué. Charles ha hecho un buen trabajo al quedar tercero. Pero sí, me faltaba potencia en algún sitio. Pero no entiendo por qué...", reitera una y otra vez Hamilton.

Lewis Hamilton no entiende su inferioridad

El heptacampeón de la Fórmula 1 no sólo se quejaba de su inferioridad con respecto a su compañero, sino sobre todo al resto de equipos punteros: Mercedes y McLaren. "Todos los de mi alrededor parecían tener más potencia que yo, así que tengo que intentar entender mi carrera. Si mi motor está bajo de potencia o si es otra cosa, tengo que averiguarlo. En carrera he tenido problemas con el motor. He tenido que defenderme todo el tiempo", añadía antes de presionar a Ferrari para que reaccione.

"No sé cuánto se puede hacer en un mes, pero esperamos tener un motor nuevo para Miami. Luego veremos qué se puede hacer, pero hoy nos faltaba realmente mucha potencia, esa es la verdad", sentenciaba Lewis Hamilton.

El piloto británico también se refería a la controversia provocada por el accidente de Bearman y, como el resto de pilotos, aprovechaba para darle un tirón de orejas a la FIA. "Los pilotos no tenemos ni voz ni voto. No tenemos poder. No formamos parte del comité y no tenemos derecho a voto”, declara todo un veterano que sabe lo que dice y que, como Verstappen, Alonso o Sainz, no ha tenido ningún reparo en señalar que los pilotos ya venían avisando hace tiempo que un accidente de ese tipo podía suceder.