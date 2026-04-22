Marc Márquez no se corta con Jerez y manda un aviso a Ducati

El piloto de Ducati, que se cayó el pasado año en el Gran Premio de España, se muestra ilusionado de correr ante la afición española que se desplaza a Jerez

La espera se ha hecho larga, pero el Gran Premio de España ya está aquí. Llega lleno de dudas y con muchas expectativas por ver de lo que es capaz Marc Márquez después del dominio de las Aprilia los domingos en los tres grandes premios anteriores.

Los de Noale dominaron, incluso, en Austin, un circuito que tradicionalmente se le da muy bien al piloto de Cervera. Sin embargo, en el video desvelado por Ducati tras éste, Márquez aseguraba verse con ritmo para plantar cara a las Aprilia, algo que no pudo hacer por su sanción tras caerse el sábado y llevarse consigo a Di Giananntonio; y porque no está al cien por cieno y le cuesta alcanzar ese ritmo en las primeras vueltas. "El que tengo que mejorar soy yo, no la moto", dijo Marc en el circuito de Las Américas.

Ahora, en Jerez, llega a un circuito que le gusta, como ha señalado en la previa y en muchas ocasiones, pero que no se le daba bien con la Honda. No obstante, la Ducati ha mandado aquí en los últimos años, en los que habitualmente ha vencido Pecco Bagnaia, y quiere hacer valer esa superioridad de los de Borgo Panigale para comenzar la remontada.

Un nuevo Marc Márquez a su llegada a Jerez

“Un parón de tres semanas que he aprovechado al máximo para recuperar de cara a las primeras carreras europeas de la temporada y con el primer Gran Premio de casa a la vuelta de la esquina", señalaba Marc Márquez en declaraciones a su equipo. "Estoy contento. Jerez es un circuito que me gusta, histórico, completo y donde habrá muchísimos aficionados”, añade el ilerdense, que volverá a vérselas con la afición española más caliente.

Y también con un circuito que, pese a que fue donde vivió la lesión más dura de su carrera, donde se cayó el año pasado y en el que, como se recordaba antes, ha sufrido más de la cuenta con Honda, le ha dejado muy buenos recuerdos desde que aterrizó en el Mundial de MotoGP. “Tengo muchos recuerdos bonitos aquí. También desde Moto3 y Moto2. Podios, buenos resultados y las tres victorias en MotoGP. Tengo muchas ganas de volver a pista y respirar la pasión de los numerosos aficionados y amantes de las dos ruedas que siempre vienen a vernos aquí en Andalucía”, desvelaba ya en tierras jerezanas.

El mejor circuito del Mundial

Antes de eso, Marc Márquez ya había repetido sus elogios en la presentación del libro donde se recuerdan los 40 años que lleva el Mundial en Jerez de la Frontera. Un acto en el que el piloto de Cervera no dudó en ensalzar el trazado andaluz. "Jerez es el mejor circuito del mundo. Aquí se vive el mejor ambiente del Mundial. Y no es porque sea español. Jerez es precioso, lo tiene todo. Como aquí no se viven las carreras en otro sitio. De hecho, oímos al público cuando pilotamos muy pegados a la grada. Esa sensación no es igual en otros sitios. A mis amigos les digo: 'Jerez es el mejor y punto'", sentencia el catalán.

Tiene más mérito cuando eso lo dice de un trazado que cortó su carrera en seco. La grave lesión de 2020 impidió que ahora mismo, Marc Márquez tenga más mundiales en su haber. Tardó seis años en volver a ganar uno. "La caída de 2020 fue, sin duda, el momento más duro de mi carrera y una lección de vida inmensa. De ahí no surgió un 'nuevo Marc', sino un Marc con una visión diferente. Mis prioridades han cambiado", avisa.

"Puedo decir que me ha hecho un piloto y una persona más completa, más fuerte mentalmente y con más ganas de disfrutar de cada segundo. Fue un resurgir, sí, como el Ave Fénix, pero de ese fuego salí con cicatrices que me recuerdan lo que he superado", concluye el de Ducati Lenovo.