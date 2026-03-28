MotoGP 2026 GP Estados Unidos en directo | La carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo con Marc Márquez y Jorge Martín
El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) parte desde la pole tras la fantástica clasificación realizada en Austin
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¡Final! ¡Victoria de Jorge Martín! El madrileño remonta, adelanta en la última vuelta a Bagnaia y se coloca líder del Mundial aprovechando la caída de Marco Bezzechi. Marc Márquez se cayó en la primera vuelta y no puntúa. En breve os dejamos la crónica. ¡Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches!
¡Pasa Jorge Martín! ¡Últimos metros!
¡Jorge Martín va a por todas! El madrileño se ha echado encima de Bagnaia y va a por la victoria. ¡Ultima vuelta!
Al suelo el líder del Mundial
Bezzecchi estaba apretando para intentar coger a Bagnaia y se ha caído, devolviendo así la segunda posición a Jorge Martín.
Marco Bezzecchi adelanta a Jorge Martín, ahora relegado a la tercera posición en carrera.
La ventaja de Bagnaia respecto a Jorge Martín es casi de segundo y medio. Parece complicado que pueda darle caza.
He aquí la caída de Marc Márquez
¡Ya es segundo Jorge Martín! El madrileño pasa a Pedro Acosta y se marcha en persecución de Pecco Bagnaia.
¡Pasa Jorge Martín! Que ahora mismo recupera la segunda plaza en la clasificación general del Mundial.
Carrera bastante estable en estos momento. Jorge Martín intenta pasar a Joan Mir, pero por ahora le es imposible.
Pecco Bagnaia está en cabeza con Pedro Acosta y Joan Mir justo detrás de él.
¡Marc Márquez, al suelo!
El vigente campeón estaba en pleno adelantamiento a Fabio di Giannantonio cuando se ha ido al suelo, llevándose por delante al italiano.
¡Pedro Acosta se coloca segundo y Marc Márquez tercero!
¡Comienza la carrera en Austin!
¡Cinco minutos para que empiece la acción en Austin!
Pedro Acosta, al más puro estilo Cowboy
¡Importante! La carrera se retrasa 10 minutos a causa de una caída en Moto2 que ha hecho que se acumule cierto retraso en la jornada. Comenzará a las 21:10 horas.
Problemas para Marc Márquez y Jorge Martín
Lejos de tener una buena clasificación, los españoles se han visto relegados a la sexta y la séptima plaza de parrilla respectivamente, por lo que les toca remontar en las 10 vueltas que tendrá la carrera sprint en el circuito de Austin.
El líder del Mundial, sancionado
Según hemos conocido hace unos instantes, el líder del campeonato de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha sido castigado con dos puestos en la parrilla de salida por molestar a Marc Márquez cuando iba en vuelta lanzada. He aquí la acción.
Así está la clasificación general del Mundial de MotoGP
1. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 56 puntos
2. Jorge Martín (Aprilia Racing) – 45 puntos
3. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 42 puntos
4. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing) – 37 puntos
5. Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 34 puntos
6. Ai Ogura (Trackhouse Racing) – 33 puntos
7. Raúl Fernández (Trackhouse Racing) – 29 puntos
8. Álex Márquez (BK8 Gresini Racing) – 13 puntos
9. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 13 puntos
10. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing) – 12 puntos
Aquí os dejamos la parrilla al completo del GP de Estados Unidos de MotoGP
¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este sábado 28 de marzo (21:00 horas) la carrera sprint del GP de Estados Unidos, en la cual parte desde la pole el italiano Fabio di Giannantonio. En cuanto a los españoles, Pedro Acosta lo hace desde el tercer lugar, Marc Márquez desde el sexto y Jorge Martín desde el séptimo. ¡Empezamos!
La primera oportunidad para sumar puntos en el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP llega esta sábado 28 de marzo (a partir de las 21:00 horas) con la disputa de la carrera sprint, una en la que el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) partirá desde la pole, estando acompañado en la primera línea por su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y el español Pedro Acosta (KTM RC 16), y con una segunda formada por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), y los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).
A esta carrera llegamos con Marco Bezzecchi como líder del Mundial con un total de 56 puntos, mientras que Jorge Martín es segundo con 45 y Pedro Acosta tercero con 42. El vigente campeón, Marc Márquez, ocupa momentáneamente el quinto lugar con 34 puntos.
Volviendo a lo que será está sprint en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) en Austin, cabe recordar que Marc Márquez llega tras una caída que si bien no parece haberle dejado secuelas, sí puede hacer que sea algo más precavido de cara a darlo todo en la carrera del domingo.
La situación de Jorge Martín
Otro de los españoles con aspiraciones al cetro mundial, el madrileño Jorge Martín, no ha tenido la mejor de las clasificaciones y partirá desde la séptima posición, la cual le obliga a remontar en las 10 vueltas que tendrá la carrera de este sábado 28 de marzo.