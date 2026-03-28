MotoGP 2026 GP Estados Unidos en directo | La carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo con Marc Márquez y Jorge Martín

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) parte desde la pole tras la fantástica clasificación realizada en Austin

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este sábado 28 de marzo (21:00 horas) la carrera sprint del GP de Estados Unidos , en la cual parte desde la pole el italiano Fabio di Giannantonio . En cuanto a los españoles, Pedro Acosta lo hace desde el tercer lugar, Marc Márquez desde el sexto y Jorge Martín desde el séptimo. ¡Empezamos!

Según hemos conocido hace unos instantes, el líder del campeonato de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha sido castigado con dos puestos en la parrilla de salida por molestar a Marc Márquez cuando iba en vuelta lanzada. He aquí la acción.

Lejos de tener una buena clasificación, los españoles se han visto relegados a la sexta y la séptima plaz a de parrilla respectivamente, por lo que les toca remontar en las 10 vueltas que tendrá la carrera sprint en el circuito de Austin .

¡Importante! La carrera se retrasa 10 minutos a causa de una caída en Moto2 que ha hecho que se acumule cierto retraso en la jornada. Comenzará a las 21:10 horas .

El vigente campeón estaba en pleno adelantamiento a Fabio di Giannantonio cuando se ha ido al suelo , llevándose por delante al italiano.

Carrera bastante estable en estos momento. Jorge Martín intenta pasar a Joan Mir, pero por ahora le es imposible .

Bezzecchi estaba apretando para intentar coger a Bagnaia y se ha caído , devolviendo así la segunda posición a Jorge Martín.

¡Jorge Martín va a por todas! El madrileño se ha echado encima de Bagnaia y va a por la victoria. ¡Ultima vuelta!

¡Final! ¡Victoria de Jorge Martín! El madrileño remonta, adelanta en la última vuelta a Bagnaia y se coloca líder del Mundial aprovechando la caída de Marco Bezzechi. Marc Márquez se cayó en la primera vuelta y no puntúa . En breve os dejamos la crónica. ¡Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches!

La primera oportunidad para sumar puntos en el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP llega esta sábado 28 de marzo (a partir de las 21:00 horas) con la disputa de la carrera sprint, una en la que el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) partirá desde la pole, estando acompañado en la primera línea por su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y el español Pedro Acosta (KTM RC 16), y con una segunda formada por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), y los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

A esta carrera llegamos con Marco Bezzecchi como líder del Mundial con un total de 56 puntos, mientras que Jorge Martín es segundo con 45 y Pedro Acosta tercero con 42. El vigente campeón, Marc Márquez, ocupa momentáneamente el quinto lugar con 34 puntos.

Volviendo a lo que será está sprint en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) en Austin, cabe recordar que Marc Márquez llega tras una caída que si bien no parece haberle dejado secuelas, sí puede hacer que sea algo más precavido de cara a darlo todo en la carrera del domingo.

La situación de Jorge Martín

Otro de los españoles con aspiraciones al cetro mundial, el madrileño Jorge Martín, no ha tenido la mejor de las clasificaciones y partirá desde la séptima posición, la cual le obliga a remontar en las 10 vueltas que tendrá la carrera de este sábado 28 de marzo.