Toni Bou busca resarcirse en Italia

Tras ser segundo en la Isla de Reunión, después de haber arrasado en todo el inicio del calendario, Toni Bou busca volver a la senda de la victoria en el doble evento del mundial de X-Trial que se celebra este fin de semana en Italia

En un deporte como el trial, tan sumamente técnica y complicada, un segundo puesto debería ser algo a celebrar por la dificultad que atañe conseguirlo, sin embargo, no siempre es así. Pues en el caso de Toni Bou, todo lo que no sea ganar es una noticia. Por eso mismo va a buscar resarcirse de la segunda plaza que cosechó en la anterior ronda del mundial de X-Trial en la Isla de Reunión buscando la victoria este fin de semana en la localidad italiana de Ponte di Legno, que debuta como sede en el último evento del año.

Bou, Jorge Busto y Gabriel Marcelli tratarán de seguir sumando puntos en la lucha que mantienen en la parte alta hasta final de la temporada. El Palazzeto dello Sport de esta localidad italiana, más conocida por el esquí, albergará los días 12 y 13 la disputa de dos pruebas en dos días consecutivos, algo inédito en la historia de la competición. Bou, leyenda absoluta de este deporte, lidera la clasificación con 55 puntos, tras ganar en Andorra la Vella y Madrid y sumar un segundo puesto en el mencionado evento de la isla Reunión, donde la victoria final fue para Busto.

Apuntalar el campeonato

Los veinte puntos obtenidos por Busto, más los 24 que ya tenía de sus terceras posiciones previas, sitúan ahora mismo al piloto vasco en segundo lugar. Por detrás de ambos, a sólo dos de Busto y a 13 de su compañero de equipo, se sitúa con 42 Gabriel Marcelli, que se ha subido junto a los otros dos españoles en los tres podios hasta la fecha, acumulando dos segundos y un tercero. El dominio de todos ellos es tal que la distancia del piloto gallego con el cuarto, el británico Harry Hemingway, es ya de 25 puntos.

Lo que suceda en la localidad italiana puede ser clave con vistas a lo que resta de campeonato, con vistas a la segunda mitad del calendario, ya que quedarán seis fechas por disputarse: Leeds (24 de enero), Barcelona (8 de febrero), Chalon-sur-Saone (6 de marzo), Sevilla (14 de marzo), Lisboa (12 de abril) y Tarragona (18 de abril).

La leyenda quiere más

Después de un gran inicio de temporada, con dos victorias y un segundo puesto, Bou es consciente de que esta cita doble será especialmente importante porque hay muchos puntos en juego y tendrán que mantener la concentración al máximo durante ambas jornadas, ya que no habrá margen para errores, además de que ahora está en un mucho mejor momento físico: "En las primeras pruebas he cuidado mucho el físico porque no empecé al cien por cien, pero esta será una carrera que me llevará al límite y quiero comprobar exactamente dónde estamos. Estoy muy satisfecho con cómo está yendo todo pese a mi estado físico, así que lograr un buen resultado será clave para irnos al parón con un buen margen de puntos".