El actual atacante del Eibar confesó su deseo de volver en el futuro

Yanis Rahmani quiere regresar al Málaga en el futuro. Es su deseo y espera cumplirlo más pronto que tarde. El franco-argelino lleva toda la temporada en un segundo plano y sin participación, aunque todavía le restan tres años más de contrato con el Eibar una vez cumplido este curso.

Es precisamente el próximo rival del Málaga. El líder visita La Rosaleda en un contexto desfavorable con varias derrotas y empates en sus últimos compromisos. Todo lo contrario que el cuadro blanquiazul, que desde que llegó Pablo Guede al banquillo no conoce la derrota, y eso que ha jugado contra el perseguidor más directo de los armeros, el Real Valladolid.

La Rosaleda vivirá un partidazo por todo lo alto. Con una afición entregada e ilusionada con la nueva versión del equipo. Bien conoce este estadio Yanis Rahmani, que habló del encuentro, su situación actual y de futuro en los micrófonos de Cope Málaga. "Me encantaría volver. No se cuando, pero me gustaría jugar con el estadio lleno, eso me gustaría, pero tengo cuatro años firmados en el Éibar, pero nunca se sabe".

Desea regresar al lugar donde volvió a despegar como futbolista. Su alto salario, más el traspaso que debía acometer el Málaga le llevaron hasta Eibar. Para él lo importante ahora es que la Entidad siga dando pasos hacia adelante: "Quiero que este club siga creciendo. Tengo ganas de ir ya el sábado y saludar a los amigos".

Yanis Rahmani regresará este sábado a La Rosaleda



"Fue una pena jugar sin público, pero es un orgullo jugar en ese club. Aunque sea como rival es un placer. No pude disfrutar de la gente. Los que siguen ahora deben valorar lo que tienen. Es una pasada ese estadio", decía el extremo, que recuerda La Rosaleda vacía a causa de las restricciones y limitaciones por el COVID-19.

No está viviendo su mejor año. Con una competencia altísima en su puesto y en un equipo repleto de talentos donde el objetivo desde el primer día es el ascenso, a Yanis solo le queda seguir trabajando: "El fútbol es así. Esta categoría es muy difícil. Tengo mucha competencia ahora en Éibar, pero el objetivo común es ascender". No será ahora, por las aspiraciones y realidad de jugador y club, pero Yanis Rahmani quiere regresar al Málaga.