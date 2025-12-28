Así queda la clasificación de la Primera división de fútbol sala y los equipos clasificados para la Copa de España

ElPozo Murcia Costa Cálida se proclama campeón de invierno y el Quesos El Hidalgo Manzanares, el Jaén Paraíso Interior y el Viña Albali Valdepeñas son los últimos clasificados para la Copa de España

ElPozo Murcia Costa Cálida se proclamó campeón de invierno y el Quesos El Hidalgo Manzanares, el Jaén Paraíso Interior y el Viña Albali Valdepeñas lograron las tres últimas plazas para jugar la Copa de España de fútbol sala entre el 19 el 22 de marzo después de una última jornada de la Primera división que dejó sorprendentes resultados, algunos de los cuales pueden marcar lo que venga a partir de ahora.

Había un choque directo por el liderato de la clasificación. En Murcia, ElPozo y el Barça, los dos primeros clasificados, se enfrentaban entre sí. El encuentro estuvo dominado por los murcianos en el primer tiempo y más equilibrado en el segundo y se saldó con un empate a dos que dejó satisfechos a ambos, especialmente a ElPozo, que acumula catorce jornadas sin perder y es un firme líder de la competición.

La lucha estaba por detrás, por las últimas plazas que otorgaban una posición en la Copa de España y a la que aspiraban muchos equipos en una tabla muy igualada. Tan equilibrada estaba que uno de los equipos que se la jugó, el Quesos El Hidalgo Manzanares, se colocaba tercer clasificado tras superar al Viña Albali Valdepeñas por 4-0. Pese a esta derrota, los ciudadrealeños también se clasificaban, ya que por detrás fallaron los que podían alcanzarle. En especial un O Parrulo Ferrol que cayó (8-5) en un partido loco ante el Noia Portus Apostoli.

También pinchó otro de los que tenían opciones, un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que con su derrota ante el Family Cash Alzira (4-5) ha dado vida a la zona de descenso, pues los levantinos habrían quedado completamente descolgados, a nueve puntos de la salvación en caso de derrota. Eso se debía, entre otras cosas, a la sorprendente victoria del Industrias Santa Coloma ante el campeón ligero, el Jimbee Cartagena Costa Cálida o al triunfo del Osasuna Magna en el duelo directo ante un Ribera Navarra que ahora pasa a ser colista.

De sorpresa también se puede calificar el empate (3-3) del Movistar Inter frente al Peñíscola, ya que los castellonenses no están cuajando este año una gran temporada y estuvieron por delante hasta los instantes finales.

Resultados de la jornada 15 de la Primera divisón de fútbol sala

Córdoba PH 4-5 Alzira FS

ElPozo Murcia 2-2 Barcelona

Ind. Santa Coloma 4-3 Jimbee Cartagena

Jaén PI 4-2 Palma Futsal

Manzanares 4-0 Valdepeñas

Movistar Inter 3-3 Peñíscola

Noia 8-5 O Parrulo

Ribera Navarra 2-3 Osasuna Magna

Clasificación de la Primera divisón de fútbol sala tras la jornada 15

1. ElPozo Murcia Costa Cálida - 36 puntos

2. Barça - 33

3. Quesos El Hidalgo Manzanares - 26

4. Jimbee Cartagena Costa Cálida - 25

5. Movistar Inter - 25

6. Illes Balears Palma Futsal - 24

7. Jaén Paraíso Interior - 24

8. Viña Albali Valdepeñas - 22

9. Noia Portus Apostoli - 21

10. O Parrulo Ferrol - 20

11. Córdoba Patrimonio de la Humanidad - 18

12. Servigroup Peñíscola - 17

13. CA Osasuna Magna - 16

14. Industrias Santa Coloma - 14

15. Family Cash Alzira - 8

16. ATP Iluminación Ribera Navarra - 6