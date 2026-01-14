Arbeloa empuja a la pista a Vinicius, Cancelo es culé, el Betis está preparado para el Eleche, Griezmann da vida al Atlético...así vienen las portadas

Los octavos de final de la Copa del Rey están en marcha, sin embargo la actualidad pasa por el Real Madrid, donde Arbeloa ha dado su primera rueda de prensa como técnico blanco, dejando clara la importancia que va a tener Vinicius

Toda la actualidad del fútbol español, que esta semana debería haber ido hacia los octavos de final de la Copa del Rey, se ha visto opacada por el cambio de entrenador en el Real Madrid, donde Álvaro Arbeloa dio su primera rueda de prensa este martes antes de medirse hoy al Albacete, dejando claro lo que quiere de los suyos, con un mensaje a Vinicius, del que espera que juegue muy suelto. Por otro lado el Fútbol Club Barcelona ha presentado a Joao Cancelo como refuerzo invernal. Y en lo referente al torneo del KO, el Atlético de Madrid sudó sangre para ganar al Deportivo de la Coruña y el Betis espera una batalla ante el Elche.

Arbeloa le pide a Vini que baile

Arbeloa dio este martes su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid, y además de ser muy agresivo defendiendo a los sueños, dejó claro lo que espera de Vinicius Junior, su segunda gran estrella después de Mbappé. Y busca del brasileño que juegue suelto: "No me pongo en escenarios que no me han ocurrido. Tengo una suerte enorme de contar con uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Y eso es lo que queremos ver, un Vini que disfruta y que baile. Eso es lo que quiero ver".

El Betis, preparado para el Elche

El Real Betis busca este miércoles en La Cartuja, la sede de la final, el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey en una eliminatoria de octavos a priori dura ante el Elche CF, una de las revelaciones de la temporada en LaLiga, con un entrenador que aparece en muchas quinielas para relevar a Manuel Pellegrini cuando éste se marche, Eder Sarabia. El fútbol vistoso y agresivo de los ilicitanos contra intenso de los béticos, y la sensación de que los sevillanos se juegan mucho en un torneo que puede ser una oportunidad importante de hacer algo grande esta temporada.

Cancelo ya es del Barça

La vuelta de Joao Cancelo al Barcelona ya es oficial. El jugador portugués ha firmado el contrato que le mantendrá ligado con la entidad azulgrana hasta final de temporada. De esta manera, Hansi Flick ya tiene un nuevo refuerzo para cubrir la baja de Christensen, además de lo que supuso la salida de Iñigo Martínez, lo que permitirá al alemán contar con Jules Koundé como central. De esta manera, tras comunicar la llegada del futbolista cedido por el Al-Hilal, el jugador de 31 años ha sido presentado, dejando su estampa con Laporta y mostrando el número '2' que lucirá en la camiseta en su segunda etapa como blaugrana.

Griezmann salva al Atlético de Madrid

Un golazo del francés Antoine Griezmann en el minuto 61 dio al Atlético de Madrid la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey tras imponerse, sin brillo, al Deportivo de La Coruña, que incluso llegó a soñar con la prórroga durante la segunda mitad. Pese a tener enfrente a un rival de inferior categoría, al Atlético le costó dominar el juego, evidenciando el problema del equipo rojiblanco lejos del Metropolitano.