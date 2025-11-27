A su debido tiempo, el póker de Mbappé, la alarma defensiva del Madrid, la confianza de Flick… así llegan las portadas del jueves 27 de noviembre

Las claves del Real Betis en la Europa League antes del Gran Derbi, el interés creciente por Fábio Silva, el histórico póker de Kylian Mbappé en Grecia que no borra las dudas defensivas del Real Madrid y el mensaje de tranquilidad de Hansi Flick tras la derrota del FC Barcelona ante el Chelsea protagonizan los titulares de los principales diarios deportivos nacionales en este jueves

El repaso a la prensa deportiva española de hoy llega marcado por un abanico de argumentos que abarcan la tensión europea del Real Betis, la situación del mercado invernal con la figura de Fábio Silva en el centro de la actualidad, el agitado triunfo del Real Madrid en Grecia y la confianza plena de Hansi Flick en revertir el momento del FC Barcelona.

ESTADIO Deportivo encabeza su portada con un contundente "A SU DEBIDO TIEMPO", un mensaje que aglutina la actualidad verdiblanca en la antesala de un tramo crucial de la temporada. El Betis llega invicto a la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League —dos empates y dos victorias— y afronta la visita del prácticamente desahuciado FC Utrecht con la obligación de encadenar triunfos que le acerquen a los octavos de final y, sobre todo, le permitan aterrizar con confianza en El Gran Derbi del domingo ante el Sevilla FC.

Manuel Pellegrini, sin embargo, deberá gestionar bajas significativas: Héctor Bellerín, Giovani Lo Celso y Pau López no estarán por lesión, mientras que Cédric Bakambu es duda por un proceso febril.

La portada añade otro foco: "ATENTOS A FÁBIO SILVA", un mensaje que subraya la posibilidad real de que el delantero portugués regrese a LaLiga en enero. En su entorno reconocen abiertamente su deseo: "Le encanta España y quizá vuelva en enero. ¿Sevilla y Betis? Ambos son posibles". Con pocos minutos en el Borussia Dortmund, pese a los 22,5 millones invertidos en verano, Fábio Silva busca un destino que le garantice oportunidades con vistas al Mundial 2026.

El futbolista reúne cualidades que encajan tanto en las necesidades del Sevilla FC como del Real Betis: urgencia de rendimiento, experiencia en LaLiga y predisposición total a un cambio inmediato. Su asesoría confirma que ninguno de los dos clubes parte con ventaja, pero sí han movido ficha.

Marca y AS coinciden en abrir con el nombre propio de la jornada: Kylian Mbappé, autor de un espectacular póker en el 3-4 del Real Madrid ante Olympiacos. Pese a la exhibición ofensiva del francés y al desequilibrio constante de Vinícius, ambas portadas alertan de que el triunfo no oculta la fragilidad defensiva que sigue comprometiendo al equipo de Xabi Alonso.

El encuentro, repleto de alternativas, mostró a un Real Madrid capaz de lo mejor arriba y vulnerable atrás, sostenido por la inspiración individual más que por la solidez colectiva. El debate, coinciden los diarios, seguirá abierto.

En clave azulgrana, SPORT opta por un mensaje de calma: "Flick tiene la solución". Tras la derrota ante el Chelsea, el técnico alemán mantiene intacta su confianza en la mejora del equipo. La recuperación de Pedri y Raphinha, el crecimiento físico de la plantilla, la progresión sostenida de Lamine Yamal y, especialmente, el inminente regreso al Spotify Camp Nou, son para Flick pilares que impulsarán al Barça en las próximas semanas.

Con Europa en juego para Betis, turbulencias constructivas en Madrid y un mensaje de serenidad en Can Barça, las portadas de hoy reflejan un fútbol español inmerso en uno de sus momentos más intensos de la temporada.