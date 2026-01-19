La derrota del Barça que reabre LaLiga, la caótica final de la CAN, las urgencias en el Elche-Sevilla... Así vienen las portadas el 19-E

La pugna por el título doméstico echa humo y, ahora, de nuevo hay sólo un punto entre los de Flick y los de Arbeloa

Las portadas de la prensa deportiva en España coinciden en reseñar en su mayoría el inesperado tropiezo del FC Barcelona en Anoeta durante su visita a la Real Sociedad, un resultado que reabre la lucha por el título de LaLiga, que parecía tener encauzado el conjunto dirigido por Hansi Flick. Pese a que el Santiago Bernabéu mostró su descontento con el Real Madrid y no concedió tregua alguna al nuevo técnico, Álvaro Arbeloa, el 2-0 al Levante UD y el posterior traspié de su eterno y clásico rival deja a los blancos a sólo un punto cuando acaba de iniciarse la segunda vuelta del campeonato.

La imagen del otrora preparador del Castilla o la cara desencajada de Lamine Yamal ocupan algunas de las primeras más destacadas, mientras que en San Sebastián, lógicamente, hacen hincapié en Mikel Oyarzabal y compañía, que dieron el 'pelotazo' y allanaron el desembarco en el banquillo blanquiazul de Pellegrino Matarazzo. Por supuesto, con la polémica por bandera, pues arreciaron las críticas contra Gil Manzano, el colegiado, así como contra el VAR y el fuera de juego semiautomático.

Crisis por resolver en Elche

Si en clave internacional la dantesca final de la Copa de África, con Senegal dando la sorpresa ante el anfitrión Marruecos para alzarse con el título, copó varias portadas, en Sevilla el lunes redirige su punto de mira hacia el Estadio Martínez Valero, donde el Elche CF recibe a los pupilos de Matías Almeyda. Con cuatro derrotas consecutivas y el descenso acechando ya a un punto, las esperanzas blanquirrojas están depositadas en los retornados Chidera Ejuke y, sobre todo, Akor Adams, pues el artillero de Kogi State ha destacado en su torneo continental y entre ambos (un gol el extremo, tanto y dos asistencias su paisano) acapararon el protagonismo en el 4-0 ante el Real Oviedo, última victoria de los nervionenses y ocasión más reciente en que éstos vieron puerta.