El día de Navidad, un central para el Barcelona, el mercado de fichajes y los propósitos para el año nuevo… Así vienen las portadas

El día de Navidad llega a la prensa deportiva, los clubes preparan sus propósitos de año nuevo con los ojos puestos en el mercado invernal, donde el FC Barcelona busca un central zurdo para reforzar su zaga. Además, la prensa aprovecha sus portadas digitales para realizar entrevistas y sesiones de fotos exclusivas con un carácter navideño

Las portadas de este jueves 25 de diciembre de 2025, día de Navidad, vienen marcadas por entrevistas especiales, planes durante el mercado de fichajes y reportajes sobre jugadores, todo ello en versiones digitales con motivo de la celebración festiva, y la falta de ediciones en papel.

La portada de ESTADIO Deportivo del jueves 25 de diciembre

La portada de ESTADIO Deportivo se centra hoy en los clubes sevillanos, con un propósito de año nuevo y el mercado de fichajes como temas principales. En primer lugar, el Sevilla brinda para iniciar con buen pie el 2026, dejando atrás un año negativo en todos los aspectos que rodean al club, tanto deportivos, como estructurales. En un año donde sufrieron para conseguir la permanencia, el conjunto rojiblanco se prepara para afrontar enero con la intención de recuperar el nivel en LaLiga, mientras queda pendiente una posible venta del club.

Por otro lado, el Real Betis, tras unas grandes temporadas, llama la atención de los grandes equipos, donde aparece un Barça que necesita reconstruir su defensa. El conjunto azulgrana ha puesto sus ojos en Diego Llorente, central verdiblanco, y Luiz Felipe, que actualmente milita en el Rayo Vallecano, pero tiene intenciones de regresar a Heliópolis en 2026.

Las portadas nacionales

En la prensa catalana, tanto Sport como Mundo Deportivo se centran en el FC Barcelona. El primero, dedica su portada a una entrevista exclusiva con Fermín López, donde el centrocampista andaluz pone el foco en la Champions League de cara al nuevo año. Por su parte, el segundo, realiza su tradicional portada navideña con Hansi Flick, entrenador azulgrana, donde posó en una sesión de fotos exclusiva. De igual manera, L’Esportiu pone el foco en el Girona, con un Arnau Martínez que le pide al nuevo año la permanencia en Primera división.

En el caso de los diarios madrileños, Marca se centra en Huijsen. El central del Real Madrid ha tenido un rendimiento muy criticado en las últimas semanas, donde las lesiones le han impedido tener cierta continuidad necesaria para asentarse en el club blanco. Por otro lado, As ha realizado una entrevista exclusiva a Rafa Nadal, donde el tenista repasa su carrera y analizar el panorama actual del deporte español.

Las portadas internacionales

En el ámbito internacional, tan solo el periódico francés, L’Equipe, publica hoy una portada, donde habla del baloncesto, concretamente del encuentro de NBA programado para la tarde de hoy, donde Oklahoma City y San Antonio se enfrentarán a partir de las 20.30 horas.