Ferrero se pronuncia tras dejarlo con Alcaraz, Fabio Silva esperará, Endrick se va a Lyon, un central para Flick…así vienen las portadas

En este día de Nochebuena la noticia más destacada es que Juan Carlos Ferrero al fin se ha pronunciado tras dejarlo con Carlos Alcaraz; mientras que en el fútbol empiezan a cocerse los fichajes de este mercado invernal

Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, pero eso no hace que el deporte y la actualidad paren, todo lo contrario, pues es una época burbujeante de noticias. Más aún después de que Juan Carlos Ferrero se haya pronunciado cuando han pasado 8 días del anuncio de su adiós con Carlos Alcaraz. El diario Marca ha publicado una noticia en la que cuenta su verdad. Mientras en el fútbol lo que destaca es el mercado de fichajes, siendo ya oficial el adiós de Endrick, rumbo al Olympique de Lyon, aunque cedido durante seis meses. Mientras que el Betis sigue a la espera de Fabio Silva y el Barça ha comenzado a sondear a los centrales disponibles tras la lesión de Christensen.

La verdad de Juan Carlos Ferrero

8 días después de hacerse oficial y ya con las cosas más calmadas, Juan Carlos Ferrero ha contado su verdad en Marca. Allí confiesa que no está cerrado a un retorno, pues sigue ‘enamorado’ del astro murciano, quien puede ser el mejor de la historia. Además, deja claro que pese a que ha habido desacuerdos, no se han peleado, por lo que la relación después de siete años de trabajo común, sigue siendo buena y podrían llegar a reencontrarse.

Fabio Silva valora sus opciones

Después de que las cosas no le vayan del todo bien en el Borussia de Dortmund, donde no está siendo el jugador que cautivó al mundo el año pasado en Las Palmas, Fabio Silva busca una salida para tratar de encontrar los minutos y los goles que le permitan ser una opción para Roberto Martínez de cara a la lista del mundial. Y ahí aparece el Betis, pues sería un fichaje de campanillas y el jugador quiere venir a LaLiga. El único problema es que va a esperar a enero para ver que opciones se le ponen por delante en el mercado.

Endrick, rumbo a Lyon

La llegada de Endrick al Olympique de Lyon ya es un hecho real. El conjunto francés ha llegado a un acuerdo cerrado con el Real Madridpara la cesión hasta final de temporada, dados los pocos ha disputado con Xabi Alonso en esta primera parte de la campaña. Por ello, su salida, que ayer parecía ya un secreto a voces tras las informaciones que apuntaban que era definitiva, es oficial. Un buen movimiento para todas las partes, pues asegura al joven delantero brasileño una buena cantidad minutos con lo que foguearse en la Ligue 1.