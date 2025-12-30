Isco se opera, el Real Madrid busca creación en el centro del campo, el Barcelona recupera a Araujo... Así vienen las portadas de la prensa deportiva

Real Betis, Real Madrid y Barcelona protagonizan las portadas de la prensa deportiva nacional a 30 de diciembre de 2025

El Real Betis con la lesión de Isco, la vuelta del Real Madrid con Xabi Alonso en el punto de ira a la espera de un cerebro para el centro del campo y el regreso de Araujo al Barcelona protagonizan las portadas de la prensa deportiva a 30 de diciembre de 2025.

Isco se opera

El capitán del Betis, Isco Alarcón, fue operado en la tarde de este lunes de la lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho que sufrió el 27 de noviembre, al chocar fortuitamente con su compañero Sofyan Amrabat y, en principio, aunque el club no ha dado un plazo estimado de recuperación, seguirá de baja al menos un mes más. El mediapunta malagueño, de 33 años y la gran estrella del equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini, ha sido sometido a una artroscopia en el tobillo derecho que ha consistido en "una limpieza articular de la zona afectada", explicó en un breve comunicado el Betis. "El jugador, junto al doctor (Manuel) Leyes y los servicios médicos del Real Betis, han decidido de forma consensuada adelantar el proceso terapéutico y realizar en el día de hoy una limpieza articular en la zona afectada", según la nota del Betis, que indica que "el plazo de recuperación dependerá de su evolución".

El Real Madrid busca talento para el centro del campo

El Real Madrid peina el mercado europeo en busca de un cerebro para el centro del campo. La salida de Kroos y luego la de Modric ha dejado huérfana la zona de creación, algo vital para el plan de Xabi Alonso que clama por un futbolista creativo en la medular. Mientras tanto, el Real Madrid regresó este lunes a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, en una jornada en la que Dani Carvajal, Eder Militao y Trent Alexander-Arnold continuaron sus respectivos trabajos de recuperación, según informó el club en su web oficial, pues la sesión fue a puerta cerrada.

Araujo vuelve al Barcelona

El regreso del internacional uruguayo, Ronald Araujo, más de un mes después de su último partido, ha sido este lunes la principal novedad del entrenamiento a puerta abierta que ha organizado el Barcelona en el Estadio Johan Cruyff para empezar a preparar el derbi catalán del próximo sábado ante el Espanyol. El central, que estaba de baja por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, se ha ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros ante los 5.530 espectadores, según ha informado el club catalán, presentes en una fría tarde invernal. Sin embargo, tras perderse siete partidos entre LaLiga, Copa del Rey y Liga de Campeones, su presencia en el derbi no está garantizada. Pau Cubarsí y Gerard Martín parten como principales opciones para el eje de la zaga, con Jules Koundé y Eric García como alternativas.