El milagro de Joan García, la amenaza bética a Xabi Alonso, la redención del Sevilla... así vienen las portadas

Las portadas deportivas de este domingo llegan dominadas por la exhibición de Joan García en el derbi catalán entre Espanyol y Barcelona, sin olvidar que el Madrid tiene un duelo muy complicado en el Bernabéu ante el Betis

Las portadas deportivas el 4 de diciembre de 2026 entran de lleno en la 18ª jornada de la Liga, hablando sobre todo de lo ocurrido en el RCDE Stadium, donde el Espanyol tuvo contra las cuerdas al Barcelona pero no fue capaz de doblegarlo. ¿Por qué? Pues a causa de una asombrosa actuación de Joan García, que detuvo todo lo que los 'pericos' dirigieron a su portería.

Ante ese contexto, no extraña que Sport hable de 'SuperJoan' y que As abra con 'San Joan obra un milagro'. Mundo Deportivo por su parte no pasa por alto lo hecho por el guardameta, pero opta por centrarse en el colectivo con un 'Imparables'.

Justo en esa dirección de mueve Marca, que titula 'Año nuevo ¿Vida nueva?', en referencia al partido que tiene el Real Madrid ante el Real Betis, el cual será analizado al detalle dado el pobre fútbol que han desarrollado los blancos en las últimas semanas. As por su parte habla de 'Solo ante el peligro', centrándose en las bajas de Kylian Mbappé y Endrick, lo que da un lugar protagonista a Gonzalo.

En nuestra portada de ESTADIO Deportivo de este 4 de enero hablamos de la necesidad del Sevilla de abrir el año ganando en casa, justo algo que ha podido hacer en muy pocas ocasiones durante 2025. Además, se abre la puerta a que el Real Betis pueda dejar carbón en el Bernabéu, todo ello con un 'El Heraldo Real... y los Reyes Magos'.