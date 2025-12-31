La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 1 de enero de 2026

La primera portada de ESTADIO Deportivo de 2026 abre con la posibilidad de que Evan Ferguson se ponga a tiro del Betis en este mercado; también hay espacio para el brindis del Sevilla por 2026 y la lesión de Mbappé

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 1 de diciembre de 2026

OPORTUNIDAD PARA ENERO

El Betis maneja desde hace tiempo informes muy positivos de Evan Ferguson, fornido delantero irlandés de 21 años que no ha cuajado en la cesión en la Roma y podría volver a salir a préstamo en este mercado invernal si finalmente se rompe el acuerdo

BRINDIS POR UN FELIZ 2026: "ES EL CAMINO"

El Sevilla despide 2025 con un acto corporativo en el que Almeyda aseguró que están en la senda correcta y Del Nido Carrasco se centró en los deseos deportivos: "Llega un enero precioso"

MBAPPÉ SE ROMPE Y ESTARÁ TRES SEMANAS DE BAJA

Una lesión en la rodilla le impedirá jugar contra el Betis y la Supercopa de España