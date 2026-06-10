30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 11 de junio de 2026

Apenas unas horas después de ser nombrado nuevo director deportivo nervionense, José Ignacio Navarro contenta a su entrenador y, de paso, potencia la medular con un viejo conocido del madrileño; mientras tanto, los dos clubes hispalenses lanzan a la vez sus campañas de abonados

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 11 de junio de 2026

El ya ex alavesista pugna con un Batista Mendy al que suplirá en la plantilla blanquirroja.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 11 de junio de 2026:

- SE PONE LAS PILAS

El Sevilla asume pronto que la realidad de su planificación seguirá siendo la misma y atiende la petición de Luis García Plaza: firmar a su ex pupilo Jon Guridi; el mediocampista vasco, agente libre, se compromete hasta 2028 e inaugura la nómina nervionense de refuerzos para la 26/27

- MÉXICO - SUDÁFRICA (21:00 HORAS) / ¡¡ESTO EMPIEZA YA!!

El colosal Estadio Azteca acoge este jueves, a partir de las nueve de la noche hora española, el pistoletazo de salida a un Mundial 'tricéfalo' marcado por la plaga previa de lesiones y un sinfín de anécdotas que quedarán olvidadas en cuanto el balón eche a rodar

- LA HORA DE LOS ABONADOS

Cuarto año de precios congelados en Nervión y la esperada subida del 10% para ver la Champions League en La Cartuja

- 1-1: OTRO ANDALUZ

El Málaga reacciona al tempranero tanto de Jesé y Joaquín hace bueno el 0-1 en Las Palmas para acceder a la final del 'play off' de ascenso a Primera división, donde se la jugará con el Almería

- MÁS BORDALÁS

El técnico alicantino, 'opción A' de Sergio Ramos si llega a desembarcar en Nervión, da marcha atrás y renueva dos temporadas con el Getafe.

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