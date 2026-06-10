La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 11 de junio de 2026
Apenas unas horas después de ser nombrado nuevo director deportivo nervionense, José Ignacio Navarro contenta a su entrenador y, de paso, potencia la medular con un viejo conocido del madrileño; mientras tanto, los dos clubes hispalenses lanzan a la vez sus campañas de abonados
La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 11 de junio de 2026:
- SE PONE LAS PILAS
El Sevilla asume pronto que la realidad de su planificación seguirá siendo la misma y atiende la petición de Luis García Plaza: firmar a su ex pupilo Jon Guridi; el mediocampista vasco, agente libre, se compromete hasta 2028 e inaugura la nómina nervionense de refuerzos para la 26/27
- MÉXICO - SUDÁFRICA (21:00 HORAS) / ¡¡ESTO EMPIEZA YA!!
El colosal Estadio Azteca acoge este jueves, a partir de las nueve de la noche hora española, el pistoletazo de salida a un Mundial 'tricéfalo' marcado por la plaga previa de lesiones y un sinfín de anécdotas que quedarán olvidadas en cuanto el balón eche a rodar
- LA HORA DE LOS ABONADOS
Cuarto año de precios congelados en Nervión y la esperada subida del 10% para ver la Champions League en La Cartuja
- 1-1: OTRO ANDALUZ
El Málaga reacciona al tempranero tanto de Jesé y Joaquín hace bueno el 0-1 en Las Palmas para acceder a la final del 'play off' de ascenso a Primera división, donde se la jugará con el Almería
- MÁS BORDALÁS
El técnico alicantino, 'opción A' de Sergio Ramos si llega a desembarcar en Nervión, da marcha atrás y renueva dos temporadas con el Getafe.