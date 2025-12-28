El Sevilla ya prepara la segunda parte de la temporada con todos enchufados para mirar hacia arriba

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 29 de diciembre de 2025

EL JEFE ESTÁ DE VUELTA

El Sevilla vuelve a los entrenamientos con algunas ausencias, pero con la esperada incorporación de un Azpilicueta clave en un tramo con importantes bajas defensivas

VALENTÍN GÓMEZ TIENE NOVIAS

El rendimiento del defensa ya suscita interés en las grandes ligas europeas y lo convierten en un futuro filón para el Betis

TER STEGEN SIGUE MUY CERCA

El Barça descarta su salida al Aston Villa y el Girona se mantiene en la 'pole' para lograrlo cedido

KYRGIOS GANA SIN DESPEINARSE

La 'batalla de los sexos' ante la número uno Aryna Sabalenka se decanta para el australiano por un doble 6-3