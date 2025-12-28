La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 29 de diciembre de 2025
El Sevilla ya prepara la segunda parte de la temporada con todos enchufados para mirar hacia arriba
EL JEFE ESTÁ DE VUELTA
El Sevilla vuelve a los entrenamientos con algunas ausencias, pero con la esperada incorporación de un Azpilicueta clave en un tramo con importantes bajas defensivas
El rendimiento del defensa ya suscita interés en las grandes ligas europeas y lo convierten en un futuro filón para el Betis
El Barça descarta su salida al Aston Villa y el Girona se mantiene en la 'pole' para lograrlo cedido
La 'batalla de los sexos' ante la número uno Aryna Sabalenka se decanta para el australiano por un doble 6-3