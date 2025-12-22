El Sevilla se fija en un delantero contrastado que no se ha adaptado bien al fútbol alemán

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 23 de diciembre de 2025

EL SEVILLA APUNTA ALTO

Los blanquirrojos habrían preguntado por la cesión con opción de compra del delantero francés del Eintracht Elye Wahi, al que suplió Akor Adams en el Montpellier

LO CELSO NO VE UNA SALIDA

Pellegrini se mantiene firme con su idea y el argentino no parte como titular desde el 23 de noviembre

ENDRICK CIERRA SU CESIÓN AL LYON

El delantero brasileño se marcha del Real Madrid en busca de minutos, aunque no habrá opción de compra

EL ESPANYOL QUIERE LA CHAMPIONS

El cuadro perico da la sorpresa, remonta (1-2) en San Mamés y no se despega de los cuatro primeros de LaLiga