La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 23 de diciembre de 2025
El Sevilla se fija en un delantero contrastado que no se ha adaptado bien al fútbol alemán
EL SEVILLA APUNTA ALTO
Los blanquirrojos habrían preguntado por la cesión con opción de compra del delantero francés del Eintracht Elye Wahi, al que suplió Akor Adams en el Montpellier
Pellegrini se mantiene firme con su idea y el argentino no parte como titular desde el 23 de noviembre
ENDRICK CIERRA SU CESIÓN AL LYON
El delantero brasileño se marcha del Real Madrid en busca de minutos, aunque no habrá opción de compra
EL ESPANYOL QUIERE LA CHAMPIONS
El cuadro perico da la sorpresa, remonta (1-2) en San Mamés y no se despega de los cuatro primeros de LaLiga