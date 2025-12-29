Isco Alarcón pasa por el quirófano, pero transmite sensaciones positivas a través de su esposa y se ve pronto sobre el césped

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 30 de diciembre de 2025

ISCO ELEVA LOS ÁNIMOS

La esposa del malagueño manda un mensaje optimista tras pasar por el quirófano para tratar su lesión de tobillo: "En nada estaremos disfrutándote de nuevo en el césped"

NUEVO PROBLEMA A LA VISTA

Suazo, que volvió ante el Real Madrid tras pasar un mes de baja, recae de su lesión y no tiene fecha de regreso

ÁLVARO FERLLO, PRIMERA SALIDA

El meta riojano se desvincula del Sevilla y negocia su incorporación al Depor: "Las historias no siempre ocurren como uno las había imaginado"

OCAMPOS NO SALE DEL POZO

El infortunio sigue persiguiendo al argentino, que ahora sufre una parálisis facial de origen viral