La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 24 de diciembre de 2025
El fichaje de Fabio Silva por el Betis deberá cocerse a fuego lento y no será, a priori, a principios del mercado invernal
El delantero del Borussia Dortmund no quiere dar un paso en falso y, aunque la opción del Betis le convence, aguardará a que el mercado invernal marque su valía
IDUMBO RESPALDA EL TRABAJO DE CORDÓN
El Sevilla le traspasó al Mónaco por un valor por encima del de mercado y ahora no juega en la Ligue 1
ERNESTO VALVERDE, EN EL PUNTO DE MIRA
Crecen las dudas en el Athletic y, pese a que el club quiere su continuidad, ya mira a Andori Iraola como alternativa
VÍCTOR ORTA FICHA A UN SEVILLISTA
El ex director deportivo nervionense tira de Tevenet para tratar de subir a Primera con el Valladolid