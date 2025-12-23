El fichaje de Fabio Silva por el Betis deberá cocerse a fuego lento y no será, a priori, a principios del mercado invernal

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 24 de diciembre de 2025

FABIO SILVA ESPERARÁ

El delantero del Borussia Dortmund no quiere dar un paso en falso y, aunque la opción del Betis le convence, aguardará a que el mercado invernal marque su valía

IDUMBO RESPALDA EL TRABAJO DE CORDÓN

El Sevilla le traspasó al Mónaco por un valor por encima del de mercado y ahora no juega en la Ligue 1

ERNESTO VALVERDE, EN EL PUNTO DE MIRA

Crecen las dudas en el Athletic y, pese a que el club quiere su continuidad, ya mira a Andori Iraola como alternativa

VÍCTOR ORTA FICHA A UN SEVILLISTA

El ex director deportivo nervionense tira de Tevenet para tratar de subir a Primera con el Valladolid