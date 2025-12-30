El Real Betis regresa del parón invernal con optimismo y con Antony pisando fuerte

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 31 de diciembre de 2025

AÑO NUEVO...

La operación de Isco no ha mermado los ánimos de un Betis que ha regresado con ganas de seguir haciendo historia en 2026 y con Antony como gran protagonista

SOFYAN AMRABAT PELIGRA

Una gran oferta de Arabia Saudí encandila al Fenerbahçe y hace dudar al centrocampista bético

UN RIVAL DE ALTURA POR OSCAR BOBB

El Borussia Dortmund aparece como fuerte competencia para el Sevilla en el fichaje invernal del deseado extremo

EL MADRID FRENA CON CARVAJAL

Pese a que está lesionado, hace una excepción con su capitán y no contempla otro lateral como sustituto