La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 31 de diciembre de 2025
El Real Betis regresa del parón invernal con optimismo y con Antony pisando fuerte
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 31 de diciembre de 2025
AÑO NUEVO...
La operación de Isco no ha mermado los ánimos de un Betis que ha regresado con ganas de seguir haciendo historia en 2026 y con Antony como gran protagonista
Una gran oferta de Arabia Saudí encandila al Fenerbahçe y hace dudar al centrocampista bético
UN RIVAL DE ALTURA POR OSCAR BOBB
El Borussia Dortmund aparece como fuerte competencia para el Sevilla en el fichaje invernal del deseado extremo
Pese a que está lesionado, hace una excepción con su capitán y no contempla otro lateral como sustituto