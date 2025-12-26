La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 27 de diciembre de 2025.

El mercado de fichajes comienza a animarse para el Sevilla FC y el Real Betis que ven cómo ya hay movimientos para intentar fichar a Juanlu y a Chimy Ávila. Por otro lado, Marcao es castigado con seis partidos de suspensión y Amrabat juega con normalidad con Marruecos en la Copa África

El canterano es uno de los futbolistas con los que el Sevilla FC puede hacer caja en este mercado de fichajes de invierno. El futbolista cuenta ahora con el interés del Bayer Leverkusen y del Everton que lo han sondeado en los últimos días.

El Real Betis le busca salida al delantero en este mercado invernal. El hispano-argentino, que se está ejercitando con un entrenador personal en Navidad, fue ofrecido al Getafe CF, pero también ha sido sondeado desde México.

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al sevillista con seis partidos por insultar gravemente al colegiado durante el Real Madrid - Sevilla de LaLiga.

A pesar de estar entre algodones en los últimos días, el centrocampista del Real Betis fue titular con Marruecos en el partido de la Copa África contra Malí.