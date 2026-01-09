El Betis visita a un rival muy tocado con la obligación de ganar para seguir la estela de los cuatro primeros

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 10 de enero de 2026

R. OVIEDO - REAL BETIS: YA TOCA APRETAR

El Betis afronta desde este sábado (14:00 horas) la segunda parte de la temporada con la obligación de fallar lo mínimo para no despedirse de la Champions

PATTERSON ES LA CLAVE

Vinculan para el Sevilla a un carrilero diestro escocés que ya sonó en verano, la mejor muestra de que habrá una salida en esa posición

ARAMBURU DA UN RESPIRO A LA REAL

El equipo de Matarazzo saca tres puntos clave del Coliseum (1-2) tras un tanto del canterano en el 96'

VINICIUS Y SIMEONE SIGUEN DE GRESCA

El brasileño se burla en redes del técnico argentino y el Atlético da la cara por su entrenador y acusa de provocador al madridista