La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 10 de enero de 2026
El Betis visita a un rival muy tocado con la obligación de ganar para seguir la estela de los cuatro primeros
R. OVIEDO - REAL BETIS: YA TOCA APRETAR
El Betis afronta desde este sábado (14:00 horas) la segunda parte de la temporada con la obligación de fallar lo mínimo para no despedirse de la Champions
Vinculan para el Sevilla a un carrilero diestro escocés que ya sonó en verano, la mejor muestra de que habrá una salida en esa posición
ARAMBURU DA UN RESPIRO A LA REAL
El equipo de Matarazzo saca tres puntos clave del Coliseum (1-2) tras un tanto del canterano en el 96'
VINICIUS Y SIMEONE SIGUEN DE GRESCA
El brasileño se burla en redes del técnico argentino y el Atlético da la cara por su entrenador y acusa de provocador al madridista