La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado, 17 de enero de 2026

Trae la previa del duelo directo entre Villarreal y Betis, la presión de Arbeloa como técnico del Real Madrid o el duelo catalán entre Espanyol y Girona para dar inicio a la jornada 20 en LaLiga, que se cierra el lunes con un Elche - Sevilla pendiente de la odisea de Akor Adams y de las molestias físicas de Alexis Sánchez

La portada de ESTADIO Deportivo para este sábado, día 17 de enero de 2026, viene marcada por el choque que acogerá La Cartuja entre el Real Betis y el Villarreal CF, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports, que se abrió esta viernes con el duelo regional que enfrentó al RCD Espanyol con el Girona FC y que se cerrará el lunes en un partido entre Elche CF y Sevilla FC para el que Matías Almeyda divide su atención entre el posible regreso forzado de Akor Adams y la probable baja de Alexis Sánchez. La segunda cita de la era Arbeloa en el Real Madrid tras el batacazo copero también acapara atenciones.

Real Betis - Villarreal CF: Agudeza visual

Con la segunda vuelta de LaLiga aún por desembalar, el técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se niega a dar por perdida la Champions a pesar de que se encuentra a nueve puntos del Atlético de Madrid y a 12 (con un partido más) de un Villarreal CF al que recibe en La Cartuja este sábado a partir de las 21:00 horas, sólo tres días después de celebrar el pase a los octavos de final de la Copa del Rey y apenas cinco días antes de visitar al PAOK de Salónica griego en la séptima jornada de la Fase Liga en la UEFA Europa League.

Matías Almeyda, entre Akor Adams y Alexis Sánchez

A falta aún de tres días para el duelo liguero entre el Elche CF y el Sevilla FC en el Martínez Valero, el veterano delantero chileno sigue sin poder ejercitarse con el grupo por culpa de una contusión en la pelvis y el club nervionense intentará adelantar todo lo posible el regreso de sus dos nigerianos, Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes este sábado juegan en Marruecos la final de consolación de la Copa de África ante Egipto (17:00 horas).

RCD Espanyol 0-1 Girona FC

La segunda vuelta de LaLiga arrancó con un duelo catalán en Cornellà en el que el RCD Espanyol perdió ante el Girona FC por 0-2, con dos tantos de penalti transformado ambos por Vanat, en el tiempo añadido de la primera mitad y en el alargue de la segunda mitad. El conjunto blanquiazul se deja tres valiosos puntos como local y el Real Betis podría ponerse a sólo dos del quinto puesto en caso de vencer este sábado.

Arbeloa, round 2: Levante y ande

El Real Madrid pone a prueba su crisis y se somete al juicio del Santiago Bernabéu ante al Levante UD (14:00 horas), aún escociendo la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, la destitución de Xabi Alonso y la final de la Supercopa de España perdida ante el FC Barcelona, todo ello en una misma semana.

Además, el RCD Mallorca recibe al Athletic Club de Bilbao (16:15 h); mientras que CA Osasuna hará lo propio con el Oviedo (18:30 h), antes de que Real Betis y Villarreal CF finalicen la sesión sabatina en la jornada 20 de LaLiga EA Sports.