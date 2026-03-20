El Sevilla se la juega ante el Valencia en un partido crucial para su futuro inmediato

El Sevilla se conjura para ganar al ValenciaSFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 21 de marzo de 2026

SEVILLA - VALENCIA: CON TODO

Matías Almeyda, en su último partido de sanción, no se guarda nada ante una 'final' que puede dejar decantada la salvación de forma casi definitiva (21:00 H)

EL BETIS SE LANZA A POR AMRABAT

Su regreso estelar ha convencido y el club verdiblanco jugará todas sus cartas para retenerle

FORNALS SE ACERCA AL MUNDIAL 2026

Luis de la Fuente le convoca en la última lista previa a la cita mundialista; Joan García, la gran novedad de España

EL VILLARREAL ROZA LA CHAMPIONS

Gana 3-1 a la Real Sociedad y se sitúa tercero de forma provisional, con 17 puntos de ventaja sobre el sexto