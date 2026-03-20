La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 21 de marzo de 2026
El Sevilla se la juega ante el Valencia en un partido crucial para su futuro inmediato
La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 21 de marzo de 2026
SEVILLA - VALENCIA: CON TODO
Matías Almeyda, en su último partido de sanción, no se guarda nada ante una 'final' que puede dejar decantada la salvación de forma casi definitiva (21:00 H)
EL BETIS SE LANZA A POR AMRABAT
Su regreso estelar ha convencido y el club verdiblanco jugará todas sus cartas para retenerle
FORNALS SE ACERCA AL MUNDIAL 2026
Luis de la Fuente le convoca en la última lista previa a la cita mundialista; Joan García, la gran novedad de España
EL VILLARREAL ROZA LA CHAMPIONS
Gana 3-1 a la Real Sociedad y se sitúa tercero de forma provisional, con 17 puntos de ventaja sobre el sexto