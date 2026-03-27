30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 28 de marzo de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo de este sábado llega con las dos nuevas facilidades para el Sevilla de cara a fichar a Marius Marin, la impresión que causó en el Betis Mikel Amondarain y su precio, y la victoria de España

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 28 de marzo de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 28 de marzo de 2026ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 28 de marzo de 2026.

- CAMINO MÁS LIBRE

El Sevilla se ha librado de dos obstáculos en su intención de firmar gratis para la 26/27 a Marius Marin, que ha confirmado que su lesión quedó en un susto y que regresará pronto, a la par que no estará en el escaparate mundialista por la eliminación de Rumanía

"ALUCINADOS" CON MIKEL AMONDARAIN

El joven centrocampista causó una grata impresión a los emisarios béticos que lo vieron en directo y fuentes cercanas a Estudiantes afirman que podría salir por unos cinco millones

- ESPAÑA-SERBIA (3-0): MOTIVOS PARA PODER SOÑAR

La Selección Española se impuso con autoridad a Serbia en La Cerámica con tres magníficos goles, dos obra de Oyarzabal y el último del debutante Víctor Muñoz, e ilusiona de cara al Mundial

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