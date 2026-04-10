La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes, 10 de abril de 2026

La enésima prueba de la mala gestión del Sevilla FC, el enfado del Real Betis en Braga, la decepción del RC Celta de Vigo en la Europa League y el alegrón del Rayo Vallecano en la UEFA Conference League

La portada de ESTADIO Deportivo para este viernes, día 10 de abril de 2026, tiene como principal protagonista a la crisis económica y deportiva que atraviesa el Sevilla FC, medible a través de una enésima estadística que subraya la nefasta gestión. Además, el Real Betis se queja del trato recibido en Braga por sus casi 2.000 aficionados en el duelo de ida de los cuartos de final de la Europa League, que ha seguido este jueves con una enorme decepción para el RC Celta de Vigo compensada por el alegrón del Rayo Vallecano en la UEFA Conference League.

El Sevilla FC es un agujero negro

El Sevilla FC es el cuarto club español que más dinero ha ingresado en concepto de derechos televisivos en los últimos cinco años -cerca de 400 millones de euros- y, sin embargo, lleva tres temporadas seguidas peleando por no descender y es el tercer peor equipo de LaLiga EA Sports en 2026, con 11 puntos de 39 posibles.

Este sábado recibirá al Atlético de Madrid en el estreno de Luis García Plaza en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el club que le vio nacer y pendiente del estado del frágil pero solvente César Azpilicueta, otro ex del conjunto rojiblanco. El defensor navarro pidió el cambio en el partido previo al parón y todavía no se ha recuperado.

El Betis se queja a la UEFA

El Real Betis publica un enérgico escrito de protesta por el trato recibido en Braga: "Lamentable y peligroso". El club verdiblanco ha dado un tirón de orejas a algunos aficionados visitantes que intentaron acceder al estadio con objetos pirotécnicos, pero deja claro que esto "no es excusa para para tener retenidas a más de 1.700 personas durante una hora y media en unas condiciones lamentables y altamente peligrosas".

Mientras, el equipo de Manuel Pellegrini ha iniciado este pasado jueves los entrenamientos para comenzar a preparar la visita liguera del próximo domingo al CA Osasuna, con una sesión de recuperación para los que más minutos jugaron en tierras lusas, con Isco Alarcón dando un pasito más en su recuperación y con tenso reencuentro con Cédric Bakambu.

El Celta se la pega en la Europa League

SC Friburgo 3-0 RC Celta de Vigo. El equipo celeste sufre una contundente derrota en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League y deberá apelar al milagro en Balaídos para remontar una eliminatoria del que saldrá el rival en las semifinales de Real Betis o Sporting Clube de Braga (1-1 en el duelo de ida en Portugal).

El Rayo Vallecano sigue hablando en plata en la Conference League

Rayo Vallecano 3-0 AEK Atenas. Los franjirrojos vuelan alto y acarician las semifinales después de golear al conjunto griego en la ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League. El Estadio de Vallecas vivió una fiesta gracias al tempranero tanto de Ilias Akhomach, seguido de una diana de Unai López en el segundo minuto de la reanudación. Isi Palazón, de penalti, cerró el marcador.