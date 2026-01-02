De ex jugador a posible presidente en un futuro cercano, el canterano nervionense más laureado aparece por sorpresa en la escena societaria blanquirroja

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 2 de enero de 2026:

- UN REGRESO INESPERADO

Sergio Ramos se habría interesado por la compra de la mayoría accionarial del Sevilla, encabezando a un grupo de inversores que podría aprovechar el paso atrás del fondo americano que ocupaba la 'pole' al conocer los datos económicos del club en profundidad.

- UN 2025 PARA ENMARCAR

Tras el mejor año en números de su carrera, en el que pasó por todos los estados de ánimo, Antony desea un 2026 aún mejor: "Lloré, sonreí, aprendí. Seguimos juntos, más fuertes".

- RESACA DE LAMINE

El extremo del Barça se marcha de la primera sesión de 2026 por "malestar general", pero no debe ser duda para el derbi del sábado ante el Espanyol.

- ADIÓS, MARESCA

El ex sevillista, destituido como técnico del Chelsea por tres malos resultados en la Premier, pese a haber ganado dos títulos el curso pasado; suena Xavi Hernández.