El Sevilla se hunde en LaLiga, Xabi Alonso destituido en el Real Madrid, arrancan los octavos de final de la Copa del Rey... Así vienen las portadas de la prensa deportiva

La destitución de Xabi Alonso del Real Madrid acapara el protagonismo de la prensa deportiva nacional junto a una nueva derrota del Sevilla que pone a Almeyda contra las cuerdas

La derrota del Sevilla en el Sánchez Pizjuán ante el Celta de Vigo, la destitución sorpresa de Xabi Alonso en el Real Madrid y el arranque de los octavos de final de la Copa del Rey con grandes protagonistas abarcan las portadas de la prensa deportiva española a 13 de enero de 2026.

El Sevilla despide la primera vuelta con derrota y a tres puntos del descenso

El Celta sacó provecho de la inestabilidad del Sevilla y, con un gol del penalti transformado por Marcos Alonso en el minuto 88, mantiene su gran racha y se pone en plena pelea por los puestos europeos, todo lo contrario que su rival, que enlaza tres derrotas seguidas, dos de ellas consecutivas como local, y que se queda a tres puntos del descenso. Los pronósticos estaban en contra de la formación que entrena el argentino Matías Almeyda, sumido en la crisis que le dieron las dos recientes derrotas consecutivas, sobre todo la última en este mismo escenario ante el Levante (0-3), mientras que los de Claudio Giráldez, con grandes números fuera de Balaídos, están en la lucha por la zona europea.

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y coloca a Arbeloa en el banquillo del Santiago Bernabéu

El Real Madrid ha decidido prescindir de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y en comunicado informa de que "de mutuo acuerdo" con el técnico "ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", del que se hace cargo Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla. "Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", asegura el Real Madrid en el comunicado. El Real Madrid muestra su agradecimiento a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por los siete meses de trabajo en su regreso al club como técnico tras triunfar como jugador. "Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", sentencia.

¡Arrancan los octavos de final de la Copa del Rey!

La Copa del Rey está de vuelta con los octavos de final. En la noche de hoy se disputarán 4 de los 8 partidos previstos entre el martes y el miércoles. Real Sociedad - Osasuna, Cultural Leonesa - Athletic Club, Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid es el 'menú' que nos depara la competición nacional para una noche llena de fútbol.