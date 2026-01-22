La visita del Betis al PAOK, la renovación de Vinicius, el triunfo del Barça en Praga...así vienen las portadas

El encuentro de Europa League de los de Manuel Pellegrini en Grecia, la prolongación del contrato del futbolista brasileño del Real Madrid y la victoria del conjunto de Hansi Flick en Champions ocupan las principales páginas deportivas del día de hoy

El Real Betis visita hoy al PAOK (18:45 horas), en el encuentro correspondiente a la jornada 7 de la Europa League. Los de Manuel Pellegrini disputarán un nuevo partido de competición europea con bajas importantes como las de Antony, el Cucho, Isco, Amrabat o Bellerín, entre otros. Por otro lado, la renovación de Vinicius sigue siendo uno de los temas que más preocupan en el Real Madrid, con la firma idea de prologar el contrato del brasileño. Además, el Barça sacó los tres puntos de Praga con un gran Fermín pero con la mala noticia de la lesión de Pedri.

Los de Pellegrini, con el objetivo de sellar los octavos de final

El Real Betis llega a Grecia siendo cuarto clasificado de la tabla de la UEFA Europa League, con un total de 14 puntos, empatado con el Friburgo. Por ello, los de Manuel Pellegrini podrían sellar en el día de hoy su pase a octavos de final, que significaría terminar esta primera fase de la liga entre los ocho primeros, lo que evitaría de esta manera los dieciseisavos. Sin embargo, el técnico chileno contará con hasta ocho bajas para verse las caras con el PAOK: Firpo, Bellerín, Amrabat, Isco, Riquelme, Cucho, Bakambú, Antony.

En este sentido, Manuel Pellegrini comentó sus sensaciones en la rueda de prensa previa al choque contra el PAOK, confesando sus dudas en el once titular: "Veo un partido difícil, es el líder de su Liga y está tratando también de clasificarse para la siguiente fase de la Europa League. Ojalá podamos seguir en el mismo ritmo y así cerrar la clasificación entre los ocho primeros. Tengo la duda de los once que van a jugar, siempre es difícil hacer el once porque hay muchas consideraciones".

El Real Madrid y Vinicius, dispuestos a llegar a un acuerdo para su renovación

Por otro lado, la renovación de Vinicius en el Real Madrid sigue pendiente de quedar cerrada. El futbolista brasileño acaba contrato en junio de 2027 pero ya reflejó, tras la goleada ante el Mónaco, su confianza hacia Florentino Pérez y la misma del presidente hacia él. Por ello, parece que ambas partes podrían llegar a un acuerdo durante la presente temporada, dejando el tema sellado antes de la disputa del Mundial de 2026, ya que, de lo contrario, podría seguir incrementando los rumores por una posible salida en mitad del mercado de fichajes. Además, el jugador viene de ser el MVP en el partido de Champions League contra el conjunto francés en el Bernabéu, en su reconciliación con la afición tras la intensa pitada que recibió en el duelo frente el Levante.

Fermín y Dani Olmo, las buenas noticias pese a la importante lesión de Pedri

El Barça sacó los tres puntos de su visita a Praga, en el duelo de la jornada 7 de la UEFA Champions League. El conjunto de Hansi Flick respondió de manera firme al gol inicial de Kusej en la primera parte con un doblete de Fermín en ocho minutos, que volvió a dar un paso adelante desde la titularidad. Además, pese al gol anulado a Frenkie de Jong, Dani Olmo y Lewandowski pudieron aumentar la ventaja en el marcador y sentenciar el triunfo azulgrana en el partido de la Copa de Europa.

No obstante, la mala noticia del partido fue Pedri, que se lesionó en los isquiotibiales de la pierna derecha y podría estar entre tres y cuatro semanas de baja, tal y como ha informado El Chiringuito. Sin embargo, el centrocampista del Barça pasará pruebas a lo largo de hoy para dictaminar el alcance de esos problemas musculares que le hicieron abandonar el terreno de juego en el minuto 61.