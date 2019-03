Promes y la virtud de ser "multifuncional"

Nada más llegar a la concentración de Holanda, Quincy Promes confiaba en que su nuevo rol en el Sevilla no le pasase factura en la selección, admitiendo que ha pasado de "rey en Moscú" a ser uno más en Nervión. Pero al final, la polivalencia que Machín le obligó a mostrar, al no jugar con extremos puros y recolocarlo como carrilero en ambos costados, es precisamente lo que puede abrirle una nueva puerta en la 'Oranje'.

El pasado jueves, Promes saltó al campo en sustitución de Ryan Babel en el minuto 59 para jugar como extremo zurdo, pero en el 70', Kenny Tete, que a su vez había salido por Dumfries dos minutos antes, tuvo que retirarse del campo por lesión y dejar a Holanda con diez hombres ante Bielorrusia, provocando que el jugador sevillista pasase a actuar como lateral derecho, algo que se toma con humor y agrado, pese a que prefiere vivir más cerca del área contraria.

"Soy multifuncional, ¿no? (risas). El entrenador sabe que también juego en esa posición en el Sevilla. Si tiene un problema en defensa y ya no tiene sustituciones, tiene sentido que recurra a mí. También me gusta hacer eso por el equipo", declaró el ex del Spartak a Fox Sports, donde se ofreció a Ronald Koeman para repetir en dicho puesto este domingo, ante Alemania: "Puedo ocupar esa posición si hay problemas. No sé cuál es la situación de mis compañeros. Mi primer enfoque no es en esa posición, así que vamos a verlo, pero puedo hacerlo".