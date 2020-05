La Champions pasa por la Bombonera

El Sevilla FC se jugará más de la mitad de los puntos en casa, por lo que está obligado a mejorar como anfitrión.



Se avecina una recta final de temporada muy extraña, sin público en los estadios y con la incertidumbre y los temores propiciados por la crisis de la COVID-19. Once partidos en los que se decidirá el desenlace del campeonato tras un largo parón y en los que el Sevilla FC defenderá su tercera posición y la consecuente plaza para la Champions. Para ello, los de Lopetegui se enfrentan a una asignatura pendiente que deben aprobar con nota en la reanudación. Se trata de su rendimiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde este curso ha dejado más puntos de los habituales y para nada se ha mostrado contundente.

Es más, su puesto privilegiado se debe a su solvencia más allá de su feudo, hasta el extremo de que fuera ha sumado una unidad más (24) que como anfitrión (23). Un déficit que debe corregir en las once jornadas que restan si no quiere que se le escape la Champions, pues más de la mitad de los puntos los disputará en la 'Bombonera'. De hecho, seis de los partidos serán en el Sánchez-Pizjuán, siendo junto a la Real, el único equipo de los implicados en la lucha por Europa que afronta más envites como local que a domicilio. Un total de 18 puntos en liza sobre el césped de Nervión de los que el Sevilla retener en su mayor parte para no depender tanto de lo que ocurra en las salidas.

Cierto que sin público el factor cancha pierde fuerza, pero no del todo, por la costumbre de jugar sobre esa superficie, con esas medidas, con las mismas referencias. Todo influye y los nervionenses tienen que aprovecharlo al máximo. Con sólo los puntos de casa, el Sevilla alcanzaría los 65, cifra por la que rondará posiblemente el pasaporte para Champions.

Así las cosas, los de Lopetegui afrontan tres duelos especialmente complicados en Nervión, pues arranca con el derbi contra el Betis, para después recibir al Barcelona. Luego, afronta tres visitas consecutivas de rivales de la zona baja, Valladolid, Eibar y Mallorca, en las que está obligado a obtener los nueve puntos, para cerrar con un duelo directo ante el Valencia, en el que podría estar en juego cumplir el objetivo.