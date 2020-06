Joan Jordán, el factor campo en el derbi y su futuro

Tras casi tres meses de parón, LaLiga regresará el próximo jueves 11 de junio con el derbi entre Sevilla FC y Betis en el Sánchez-Pizjuán. Un derbi sin duda histórico, pues se disputará a puerta cerrada, como los minutos restantes del derbi de Copa del Rey que se suspendió en 2007 por el botellazo a Juande Ramos y acabó de disputarse en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

Como es lógico, es el equipo local el que a priori sale más perjudicado por esta medida, ya que no podrá sentir el aliento de los suyos. Pero el sevillista Joan Jordán, de algún modo, no cree que el factor campo desaparezca del todo al jugar sin público en las gradas.

"Para mí es un poco incógnita porque se dice que los de casa pierden ese factor, pero a mí que no me quiten de jugar en el Sánchez-Pizjuán. Ojalá fuera con la afición, que nos da una fuerza espectacular, pero es mi casa y me siento más cómodo allí. A nivel personal, si me dieran a elegir jugaría los once partidos allí. Igual no será tan clave, pero nos tenemos que hacer fuertes allí porque es nuestra casa y así lo sentimos", ha declarado en los medios del club.

La situación es extraña para todos, pero Joan Jordán ve al equipo con ganas de volver a competir y enchufado: "El otro día hicimos un partidillo y las sensaciones fueron muy buenas, que era lo que queríamos. Si en estos meses te dejas, ya me dirás tú. Recuerdo el primer día que fuimos a entrenar a la ciudad deportiva y teníamos la ilusión de los niños que se van a un campamento".



El centrocampista, en su primera campaña en el Sevilla FC, se ha destapado como una pieza importante en los planes de Lopetegui, aunque se muestra ambicioso y quiere dar un paso más de cara a la próxima temporada: "A nivel de protagonismo, mi objetivo era adaptarme rápido y dar rendimiento desde el minuto 1. Creo que lo he conseguido, soy ambicioso y me conozco. Me encuentro fuerte a nivel personal y creo que es el momento de dar un pasito más en el club. Aquí apostaron por mí y estoy encantadísimo de cómo está yendo el año, pero el año que viene ya tendré esos 40 partidos en la espalda, ya sabré como funciona todo y me sabré regular mejor en determinados momentos. Me intento empapar siempre al máximo de todas las situaciones y me veo fuerte de cara al año que viene, con esa fuerza y madurez".

"Éste asemeja mucho a mi primer año en Eibar. Me siento importante, teniendo bastantes minutos y jugando muchos partidos. Hace dos años estaba jugando en Segunda y estoy muy contento con mi rendimiento. Sé en qué club estoy y el año que viene va a ser mi año. Me encuentro con confianza y ganas de afrontarlo", añadió al respecto el catalán.

Lo que sí tiene claro Joan Jordán, en cualquier caso, es que tomó la decisión acertada en verano, haciendo un balance más que positivo de su experiencia en Nervión. "Sabía que venía a un club muy grande, con unas expectativas enormes y una afición detrás espectacular. Es uno de los clubes más grandes de Europa y era una oportunidad única para mí. Tenía mucha ilusión y he disfrutado muchísimo. Si hubiese acabado ahora estaríamos en Champions y poco se nos podría reprochar, pero quedan once jornadas y el equipo está preparado, con las energías a tope y muchas ganas de afrontar este último tramo".