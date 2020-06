Suso 'pide' un fichaje para el Sevilla: "Los buenos siempre queremos jugar juntos"

Además del empeño de Monchi, que como él mismo ha reconocido intentó fichar a Suso "cinco o seis veces" antes de que el pasado enero al fin lograse su cesión por temporada y media, que se convertirá en compra definitiva si el Sevilla FC se mete en Champion esta o la próxima campaña, la presencia de Julen Lopetegui ha sido clave para que el gaditano vista hoy de blanquirrojo. Con el técnico vasco se forjó en las categorías inferiores de la selección y ahí forjó su amistad con un canterano sevillista al que se traería de vuelta a Nervión con los ojos cerrados, como ha apuntado en la segunda parte de su entrevista con ESTADIO Deportivo.

- ¿La presencia de Lopetegui ha sido importante para que se decidiese a venir al Sevilla FC?

- Con Julen he estado en todas las categorías inferiores y es un entrenador importante en mi carrera. Me hizo debutar con la absoluta y el hecho de que él estuviera también aquí era otro punto más para venir porque lo conozco bien, sé como trabaja, lo que le gusta más y lo que le gusta menos y él también me conoce y sabe lo que le puedo dar.

- ¿Y lo ha notado diferente a su etapa de seleccionador?

- Yo lo veo igual. Es una persona que trabaja mucho, que le da muchas vueltas al coco, muy perfeccionista. Aquí hay más partidos, pero su manera de trabajar sigue en la misma línea.

- Desde el primer día le ha dado una camiseta de titular. ¿Se ha visto ya su mejor versión?

- No, todavía no. Ha sido llegar y pegar. Me he tenido que adaptar rápido a los compañeros, conocerlos a todos contrarreloj. En verano, cuando estás en pretemporada y hay amistosos es diferente, pero el vestuario me ha recibido muy bien y yo siempre digo que los buenos jugadores se entienden y espero dar mucho más.

- ¿Qué compañero le ha sorprendido más?

- Ya conocía a algunos, como Jesús (Navas). Pero hay muchos que me gustan, como Éver (Banega); en general, uno se fija más en los que le gusta jugar más con la pelota. Pero en general son todos muy buenos futbolistas

- ¿Y en el vestuario con quién tiene más 'feeling'?

- Ya conocía a varios de la selección, a Navas u Óliver, y también a Lucas (Ocampos), pero son todos muy nobles y abiertos: Ever, el Mudo, Escudero...

- El que está que se sale es Ocampos, con el que ya jugó en el Milan y al que ha desplazado a la izquierda.

- Lo que pasa es que cuando él llegó al Milan lo hizo para los últimos seis meses de la temporada y estaba Deulofeu jugando en ese puesto a un gran nivel; entonces el pobre no tuvo muchas oportunidades de demostrar lo que podía hacer, pero ahora está con confianza, que eso en un jugador es muy importante, y nos conocemos bien y nos compenetramos.

- Lopetegui no dudó en darle su sitio en la derecha y cambiar al argentino.

- Con Julen casi siempre he jugado ahí, a pierna cambiada, pero también lo he hecho de mediapunta. El míster siempre te deja un poco de libertad para moverte en función del partido. Eso de las posiciones fijas no va con él y eso para un jugador es importante.

- En las categorías inferiores de la 'Roja' forjó una gran amistad con Campaña. De ahí salieron 'Los chunguitos de Turquía', como ustedes mismo han bautizado una foto suya tocando la guitarra.

- Cuando se juntan un sevillano y uno de Cádiz sólo pueden salir buenas cosas. Las relación con José es muy buena, siempre he estado con él desde chico y todo lo bueno que le venga pues yo yo me alegro. El otro día fue su cumpleaños y estuvimos hablando

- ¿Le gustaría volver a jugar junto a él en el Sevilla?

- Sí claro, los buenos jugadores quieren jugar juntos. Y en este caso, él es un gran futbolista y yo también creo que soy algo bueno.