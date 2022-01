Jordán, sobre su renovación, la afición, Lopetegui, la selección...

En el día de ayer el Sevilla Fútbol Club hizo oficial la renovación de Joan Jordán. Tras el anuncio, en el día de hoy el centrocampista nervionense ha sido el protagonista de un acto celebrado en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán donde no faltaron sus familiares y en el que se recordaron sus tres años en el club de Nervión así como personas importantes a lo largo de su carrera deportiva.

Tras las palabras de Monchi y José Castro, el propio Joan Jordán fue el encargado de tomar la palabra y luego responder a las preguntas de los medios de comunicación. "No he preparado nada, me gusta expresarme tal y cómo siento las cosas, es un día muy especial para mí, todos los que están aquí estamos inmensamente felices, es lo que queríamos, en su momento comenté que en cinco minutos lo cerraríamos y así lo he dicho, sabían desde el primer momento que mi sueño era seguir aquí, pero como ha dicho Monchi, no me quedo con eso, yo también me siento un sevillista más, los valores que transmite el club los siento como míos, y en ese aspecto agradezco al club la confianza, he de decir que esa confianza también es una responsabilidad más", comenzó.

"Prometo mejorar y llevar al Sevilla lo más arriba posible, dar las gracias también a todas las personas que han pasado desde que empecé a jugar a la pelota en campos de tierra, me acuerdo también de una parte muy importante que son mis compañeros, se lo dije a ellos y lo siento así, sin la ayuda de ellos esto no sería posible, también las gracias al cuerpo técnico, me lo he tenido que ganar pero el 'feedback' que transmite el club y el cuerpo técnico es importante. Gracias también a mi familia, sabéis que es un día muy especial para mí, me emociono porque sabéis que es lo que quería, la gente no se puede creer lo que siento con esta renovación, saben que he sufrido muchísimo para llegar hasta aquí, gracias a todos y también a mis agentes", finalizó el catalán, que luego respondió a las preguntas de los medios.



El cariño de la afición: "Para mí es algo único, es más grande que cualquier título, el sentirme como me siento aquí es fundamental, el cariño del club y de la afición. Soy muy feliz por estar muchísimos años. El cariño es increíble, nuestra afición es única, se pudo ver en la segunda parte el otro día, empataron ellos el partido, nos llevaron en volandas, yo sabía donde venía porque desde lejos tiene algo especial, pero una vez estás aquí y lo conoces mucho más de cerca te das cuenta. Lo difícil es ser grande y familiar a la vez y no lo debemos perder, los valores del club están por encima de todo".

Te ves como capitán en un futuro: "Es algo muy bonito, especial y único pero me voy más siendo importante en el club y transmitiendo unos valores. Es más importante lo que transmites que el hecho de llevar un brazalete, lo que me exijo es mucho trabajo, ayudar a mis compañeros y mostrar mi valores, ojalá pueda ser capitán del Sevilla FC pero por encima de esto está lo que doy al club".

Lo que queda de temporada: "Creo que tenemos un tramo final muy ilusionante, estamos en dos competiciones bonitas, en Liga estamos bien posicionados, en la Europa League tenemos muchas ilusiones en esta competición. Los dos fichajes nos darán un salto de calidad, tenemos muchas bajas y espero que algunos puedan sumar, el club ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la plantilla y tenemos cuatro meses por delante increíbles. La ilusión es brutal pero lo más cercano es Osasuna, no podemos pensar más allá".

Además de la Europa League de Colonia, algún otro partido señalado: "Lo tengo, he tenido muchos partidos emotivos, la Europa League fue especial y única por la manera en que se dio todo, pero mi primer derbi ante el Betis, donde empecé suplente y lo disfruté, jugué sólo 15 minutos pero fue un día muy bonito, ahí me di cuenta de lo especial que es ese partido para la ciudad. Fue un partido que me marcó mucho".

La importancia de la figura de Julen Lopetegui: "No hace falta ni que lo diga yo, es un entrenador increíble, los valores que transmiten no sólo a nivel personal sino también en lo deportivo, creemos muchísimo en él, he estado con muchos entrenadores y es difícil tener una identidad tan clara y eso es por el míster. Estamos muy contentos de tenerlo, contento por la confianza que me da, unos días jugaré mejor o peor pero siempre lo voy a dar todo, yo muero por los que confían en mí, por el club, por mis compañeros y mi cuerpo técnico, lo daré siempre todo".

La selección: "Es un objetivo, no te voy a engañar pero si no he ido el seleccionador tendrá sus motivos y tendré que hacerlo mejor, todavía me quedan años por delante, tengo 27 años y puedo seguir mejorando, no me queda más que seguir trabajando duro y ojalá algún día me llegue la llamada, mi objetivo real es darlo todo en el Sevilla y eso me acercará a la selección".

Sus primeros dos años y medio: "Yo llegué aquí con unas ganas y una ilusión muy grande, lo he comentado muchas veces, pude ir a otro club pero con la llamada de Monchi lo paré todo, lo tenía clarísimo, no me esperaba que fuera tan bien pero muy feliz por como se ha dado y queda mucho camino por recorrer, es al realidad, lo tengo que hacer mejor aún".

Cómo espera el próximo derbi: "Primero afrontaré el partido ante Osasuna, nunca miramos más allá, el primer partido es el del sábado, en un campo difícil y no miramos más allá, son tres puntos como los del derbi"

Agradecido al club: "Muy agradecido, desde el minuto uno he sentido el respaldo del club y de la afición, es increíble, me he sentido muy querido y me sigo sintiendo así. El nivel deportivo es de los mejores de Europa y eso es clave pero a nivel personal también lo que me transmiten es muy grande".