Juan Carlos Unzué, el Dorsal de Leyenda más emotivo

El exportero recibía en el Sánchez-Pizjuán el duodécimo Dorsal de Leyenda del Sevilla Fc arropado por compañeros, amigos y rivales

Juan Carlos Unzué ya es el duodécimo Dorsal de Leyenda del Sevilla FC. El exportero nervionense recibía en el Ramón Sánchez-Pizjuán ese dorsal que señala a las glorias de este club en un acto emotivo en el que no sólo se ensalzó la figura del meta navarro sino sobre todo la lucha que está llevando a cabo para dar visibilidad al ELA.

Arropado por mitos del sevillismo, compañeros de su época y de otras generaciones; por la actual plantilla; por otros futbolistas no menos conocidos que fueron compañeros y rivales; por una representación institucional de los clubes en los que militó, Barça, Osasuna y Sevilla, además de por la RFEF; por el alcalde de la capital hispalense... Unzué se unía a los Arza, Campanal, Gallego, Achucarro... y todos esos nombres míticos de este club.

Muchos de ellos le dedicaron palabras emotivas. Amigos y compañeros como Lopetegui, Monchi, Palop, Zubizarreta, Iniesta, Nolito, Beguiristain, Busquets, Stoitchkov, Bengoechea, Guardiola...; el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, Albert Luque en representación de la RFEF, el vicepresidente del Barça, Edouard Romeu,o el presidente del Sevilla FC, que cerró el acto con la entrega del Dorsal de Leyenda.

A todos ellos agradeció Unzué que le acompañaran en este acto y les dedicó unas palabras que quedarán en el recuerdo, no sólo del sevillismo, sino de todas las personas.

"Lo primero que os quiero transmitir es el agradecimiento que siento al Sevilla FC y a todas las personas que habéis decidido que yo era merecedor de este Dorsal de Leyenda, del club en el que he pasado más temporadas y me he sentido muy querido este momento tan emotivo. No sé como agradecerlo. Estoy abrumado por todo lo que habéis dicho compañeros, amigos, autoridades... Como cualquiera de vosotros, soy un tío muy normal. Y lo que hemos visto hasta ahora puede pensar que soy un tío perfecto y para nada. Como persona también tengo muchas cosas que me reprocho. Sí es verdad que la parte que más me gusta de este acto es lo que me dijiste en Pamplona el día que me lo hicistéis saber que iba a recibirlo, que no sólo premiabais mi carrera futbolística sino que le sumabais en el fondo mi persona y mi actitud. Y eso es impagable", aseguraba Unzue.

"Yo sé que en este club ha habido jugadores que tienen números mejores que los míos para recibir este dorsal, pero con él mostráis que en el fondo no os olvidais que los futbolistas somos personas normales y se agradece muchísimo. No me quiero olvidar de los compñaeros de mi actual equipo, el de los enfermos de ELA. Desde aquella rueda de prensa en la que comuniqué que sufría esta enfermedad, mi objetivo de vida es visibilizar el ELA, informaros qué consecuencias tiene y cual es la realidad de mis compañeros. Dadnos la posiblidad de que el conocimiento del ELA esté al alcance de todos", añadía, antes de nombrar un hecho importante para el futuro de la enfermedad.

"Hace diez días se aceptó en el Congreso, de forma unánime por todos los partidos, una proposición de ley que les promete una vida digna a todos los afectados de ELA. Pero detrás de todo ello hay mucho trabajo de asociaciones y afectados que han dado la posibilidad para que lo del otro día se pudiese llevar a cabo. A todos esos compañeros de enfermedad decirle que la vida merece la pena. A pesar de todas las limitaciones que nos genera esta enfermedad, siempre hay alguien que se siente inspirado, como a mí me han inspirado otros compañeros de enfermedad que la tienen más avanzada. Cuando yo no esté aquí espero que me recordéis con esa sonrisa que tengo hoy y que espero tener hasta el último día. Seguiré con la de sentirme útil y disfutar. Ahora lo estoy haciendo de una forma muy diferente a como lo he hecho una gran parte de mi vida. La disfruto o más que lo que pude disfrutar como jugador o entrenador. Muchas gracias a esta ciudad y a este club por darme la posibilidad de sentirme tan querido como siempre me he sentido aquí. Es un día muy especial, que no olvidaré el resto de mi vida", concluía Unzué.